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Контиолахти 2017. Руслан Ткаленко финишировал третьим в спринте

Украинец отстал от лидера всего на 6,5 секунд

  • 04.03.2017 11:21
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Метки
biathlon.com.ua. Руслан Ткаленко
© biathlon.com.ua. Руслан Ткаленко

В финском Контиолахти закончилась спринтерская гонка у мужчин в рамках седьмого этапа кубка IBU.

Спринт. Мужчины
1. Александр Поварницын (0+0) 24:23.3
2. Александр Логинов (0+1) +2.4
3. Руслан Ткаленко (0+0) +6.5
...
16. Максим Ивко (1+0) +1:04.6
22. Андрей Доценко (0+2) +1:22.8
38. Артем Тищенко (0+1) +1:55.7
40. Денис Насыко (1+1) +2:03.0

Источник — Федерация биатлона Украины

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