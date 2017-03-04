Сегодня, 4-го марта, закончилась женская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира. Все украинки показали достойные результаты, финишировав в очковой зоне. За пьедестал почёта украинкам зацепиться не удалось.

На первую стрельбу в лидерах пришли Лаура Далмайер и Тирил Экхофф. Немка смогла отстрелять «чисто», а норвежка допустила одну ошибку третьим выстрелом. Идеально отработала на первом рубеже Юлия Джима, улучшив свой «стрик» чистых рубежей в Южной Корее, но после первой стрельбы было то самое 6-е место. Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец, стартовавшие в персьюте 31-й и 44-й, допустили на первой «лежке» по одному промаху.

На вторую «лежку» Далмайер пришла лидером, с небольшим отрывом от преследователей. Тем не менее, Лаура смогла закрыть все 5 мишеней. Тирил Экхофф допустила ещё 2 промаха, которые лишили её шансов на подиум. В то время Юлия Джима несмотря на то, что проиграла 2 позиции на втором круге, смогла вернуть проигранное соперницам тем, чего не хватало в течение всего сезона – качеством работы на стрельбище, закрыв все мишени. Варвинец отстрелялась чисто, а у Меркушиной был ещё один промах

Третья стрельба почти гарантировала победу Далмайер – немка отстрелялась чисто, в то время, как основные соперницы в лице Шевалье, Макаряйнен и Экхофф пошли на штрафные круги. Юлия Джима допустила первый промах в Пхенчхане, потеряв шансы на пьедестал почета. Отличная стрельба удалась Ирина Варвинец, которая мало того, что отстреляла точно, так ещё и быстро – всего 19,3 секунд! После третьего рубежа Ирина смогла подняться на 29-е место! Меркушина допустила ещё один промах.

После четвертой стрельбы Лаура Далмайер позволила себе «попижонить» в стиле Мартена Фуркада: закончив работу на стрельбище точно и быстро, Лаура сделала победный жест, когда соперницы только подъезжали к стрельбищу. Возможно, это помешало другой немке – Франциске Хильдебранд, допустившей промах на последней стрельбе, который помешал ей побороться за подиум. Чисто отработали Анаис Бескон и Кайса Макаряйнен, не оставив шансов менее метким соперницам побороться за пьедестал. Чисто отработали Юлия Джима и Ирина Варвинец, отправившись на последний круг 7-й и 20-й соответственно. Причем Ира отстрелялась ещё быстрее, чем на третьем рубеже – 19,1 секунд! Анастасия Меркушина сегодня стабильно допускала по одному промаху, и последняя, четвертая стрельба не стала исключением.

На пятом круге вопрос о победителе гонки не поднимался, Лаура Далмайер спокойно бежала последний круг, который фактически стал кругом почёта. Кайса Макаряйнен выиграла борьбу за серебряную награду (0+0+2+0, +1:12.6 от Лауры Далмайер), а Анаис Бескон финишировала третьей (0+0+1+0, +1:18.9 от Лауры Далмайер). Среди украинок лучшей снова стала Юлия Джима, финишировавшая сегодня 7-й (0+0+1+0, +1:56.6 от Лауры Далмайер). Шикарный рывок удался Ирине Варвинец! Стартовав сегодня 44-й, Ира, допустив только один промах на первом рубеже, финишировала 24, отыграв 20 позиций (1+0+0+0, +2:59.4 от Лауры Далмайер)! Кроме того, Ирина Варвинец стала самой скорострельной биатлонисткой в сегодняшней гонке: на 4 стрельбы украинка потратила всего 80 секунд! Не позволила улучшить стартовую позицию Насте Меркушиной её стрельба - 38 место (1+1+1+1. +3:51.9 от Лауры Далмайер)