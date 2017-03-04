Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Второе золото Лауры Далмайер и прорыв Ирины Варвинец в Пхенчхане

Sport.ua рассказывает о женском персьюте на предолимпийской неделе в Южной Корее

  • 04.03.2017 12:46
  • 970 просмотров
  • 0 комментария
Метки
biathlonworld.com. Лаура Далмайер
© biathlonworld.com. Лаура Далмайер

Сегодня, 4-го марта, закончилась женская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира. Все украинки показали достойные результаты, финишировав в очковой зоне. За пьедестал почёта украинкам зацепиться не удалось.

На первую стрельбу в лидерах пришли Лаура Далмайер и Тирил Экхофф. Немка смогла отстрелять «чисто», а норвежка допустила одну ошибку третьим выстрелом. Идеально отработала на первом рубеже Юлия Джима, улучшив свой «стрик» чистых рубежей в Южной Корее, но после первой стрельбы было то самое 6-е место. Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец, стартовавшие в персьюте 31-й и 44-й, допустили на первой «лежке» по одному промаху.

На вторую «лежку» Далмайер пришла лидером, с небольшим отрывом от преследователей. Тем не менее, Лаура смогла закрыть все 5 мишеней. Тирил Экхофф допустила ещё 2 промаха, которые лишили её шансов на подиум. В то время Юлия Джима несмотря на то, что проиграла 2 позиции на втором круге, смогла вернуть проигранное соперницам тем, чего не хватало в течение всего сезона – качеством работы на стрельбище, закрыв все мишени. Варвинец отстрелялась чисто, а у Меркушиной был ещё один промах

Третья стрельба почти гарантировала победу Далмайер – немка отстрелялась чисто, в то время, как основные соперницы в лице Шевалье, Макаряйнен и Экхофф пошли на штрафные круги. Юлия Джима допустила первый промах в Пхенчхане, потеряв шансы на пьедестал почета. Отличная стрельба удалась Ирина Варвинец, которая мало того, что отстреляла точно, так ещё и быстро – всего 19,3 секунд! После третьего рубежа Ирина смогла подняться на 29-е место! Меркушина допустила ещё один промах.

После четвертой стрельбы Лаура Далмайер позволила себе «попижонить» в стиле Мартена Фуркада: закончив работу на стрельбище точно и быстро, Лаура сделала победный жест, когда соперницы только подъезжали к стрельбищу. Возможно, это помешало другой немке – Франциске Хильдебранд, допустившей промах на последней стрельбе, который помешал ей побороться за подиум. Чисто отработали Анаис Бескон и Кайса Макаряйнен, не оставив шансов менее метким соперницам побороться за пьедестал. Чисто отработали Юлия Джима и Ирина Варвинец, отправившись на последний круг 7-й и 20-й соответственно. Причем Ира отстрелялась ещё быстрее, чем на третьем рубеже – 19,1 секунд! Анастасия Меркушина сегодня стабильно допускала по одному промаху, и последняя, четвертая стрельба не стала исключением.

На пятом круге вопрос о победителе гонки не поднимался, Лаура Далмайер спокойно бежала последний круг, который фактически стал кругом почёта. Кайса Макаряйнен выиграла борьбу за серебряную награду (0+0+2+0, +1:12.6 от Лауры Далмайер), а Анаис Бескон финишировала третьей (0+0+1+0, +1:18.9 от Лауры Далмайер). Среди украинок лучшей снова стала Юлия Джима, финишировавшая сегодня 7-й (0+0+1+0, +1:56.6 от Лауры Далмайер). Шикарный рывок удался Ирине Варвинец! Стартовав сегодня 44-й, Ира, допустив только один промах на первом рубеже, финишировала 24, отыграв 20 позиций (1+0+0+0, +2:59.4 от Лауры Далмайер)! Кроме того, Ирина Варвинец стала самой скорострельной биатлонисткой в сегодняшней гонке: на 4 стрельбы украинка потратила всего 80 секунд!  Не позволила улучшить стартовую позицию Насте Меркушиной её стрельба - 38 место (1+1+1+1. +3:51.9 от Лауры Далмайер)

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.