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Пхенчхан-2017. Фуркад – победитель гонки преследования

Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный финишировал на 30-м месте

  • 04.03.2017 15:06
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biathlon.com.ua. Мартен Фуркад
© biathlon.com.ua. Мартен Фуркад

І знову Фуркад! Лідер Кубку світу ще раз довів свою тотальну перевагу в нинішньому сезоні - на цей раз перед корейськими глядачами в гонці переслідування сьомого етапу Кубку світу в Пхенчхані. Стартувавши третім, майже в 50-ти секундах слідом за переможцем спринту Юліаном Еберхардом, Мартен вже після другої стрільби в результаті двох промахів австрійця опинився на, до болю знайомій для себе, першій позиції.

Помилятися на рубежах Мартен сьогодні не мав наміру, а тому його перевага тільки збільшувався. Фінішні кілометри стали вже традиційним колом пошани для фактичного власника Великого Кришталевого Глобуса нинішнього сезону.

Француз міг оформити сьогодні і ще одну сезонну перемогу - в малому заліку гонок переслідування. Але достроковому святкуванню завадив Антон Шипулін, який учинив фантастичний прорив з 23-го на друге місце і поки що зберігає теоретичні шанси на Малий Глобус. Втім, набрати за дві гонки переслідування, що залишилися, 13 очок для Фуркада - завдання суто технічне:)

Третє місце, і це теж стало несподіванкою, навіть незважаючи на впевнену перемогу в спринті, зайняв Юліан Еберхард. До сьогоднішнього дня в гонках з чотирма рубежами він не був не те що на п'єдесталі пошани, але навіть в «квітах». Але досить впевнена, як для нього, стрільба з трьома колами штрафу дозволила австрійцю фінішувати на бронзовій позиції.

Для українських спортсменів гонка склалася невдало. Артем Прима і Дмитро Підручний, які стартували першими з українців, допустили по чотири помилки на рубежах і замість боротьби за топ-10 змушені були задовольнятися 30-м місцем у Діми і 33-м - у Артема. Сергій Семенов не закрив три мішені в останній стійці і з загальними п'ятьма колами штрафу перетнув лінію фінішу 37-м.

Володимир Семаков та Олександр Жирний зуміли відстрілятись трохи акуратніше і домогтися прогресу в переслідуванні, але аж надто низькими були їхні стартові позиції, і при, в цілому, непоганий гонці хлопці показали 49-й і 50-й результат.

Завтра передолімпійський біатлонний тиждень завершиться жіночою і чоловічою естафетами.

Переслідування. Чоловіки

1.  Мартен Фуркад (0+0+0+0) 31:24.2
2.  Антон Шипулін (0+0+0+0) +34.5
3.  Джуліан Еберхард (0+2+0+1) +36.7
...
30.  Дмитро Підручний (0+1+1+2) +2:35.9
33.  Артем Прима (1+1+1+1) +3:20.1
37.  Сергій Семенов (0+1+1+3) +3:35.1
49.  Володимир Семаков (0+0+1+2) +4:28.8
50.  Олександр Жирний (0+0+1+2) +4:36.9

Повні результати гонки тут

Источник — Федерация биатлона Украины

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