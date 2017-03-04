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Биатлон. Стартовые составы гонок воскресенья

В Пхенчхане пройдут эстафетные гонки, в Контиолахти – гонки преследования

  • 04.03.2017 19:15
  • 159 просмотров
  • 1 комментария
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biathlon.com.ua. Ирина Варвинец
© biathlon.com.ua. Ирина Варвинец

Завтра, 5 березня, в корейському Пхенчхані відбудуться дві естафетні гонки в рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону.

Естафета. Жінки (09:30)

3-1.  Ірина Варвинець
3-2.  Юлія Джима
3-3.  Валя Семеренко
3-4.  Анастасія Меркушина

Повний стартовий лист тут (pdf)

Естафета. Чоловіки (12:45)

5-1.  Артем Прима
5-2.  Сергій Семенов
5-3.  Володимир Семаков
5-4.  Дмитро Підручний

Повний стартовий лист тут (pdf)

А в фінському Контіолахті відбудуться дві гонки переслідування в рамках сьомого етапу кубку IBU.

Переслідування. Чоловіки (10:00)

  3.  Руслан Ткаленко +0:07
16.  Максим Івко +1:05
22.  Андрій Доценко +1:23
38.  Артем Тищенко +1:56
40.  Денис Насико +2:03

Повний стартовий лист тут (pdf)

Переслідування. Жінки (12:30)

22.  Надія Бєлкіна +1:18
26.  Марія Кручова +1:26
37.  Юлія Журавок +1:58
46.  Юлія Бригинець +2:25
47.  Яна Бондар +2:27

Повний стартовий лист тут (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    antonnebanderas
    online
      antonnebanderas, 04.03.2017 19:30
    0
    Ход слабый(стрельба на уровне,еще бы новое снаряжение для полного счастья...
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