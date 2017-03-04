Биатлон. Стартовые составы гонок воскресенья

Завтра, 5 березня, в корейському Пхенчхані відбудуться дві естафетні гонки в рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону.
Естафета. Жінки (09:30)
3-1. Ірина Варвинець
3-2. Юлія Джима
3-3. Валя Семеренко
3-4. Анастасія Меркушина
Повний стартовий лист тут (pdf)
Естафета. Чоловіки (12:45)
5-1. Артем Прима
5-2. Сергій Семенов
5-3. Володимир Семаков
5-4. Дмитро Підручний
Повний стартовий лист тут (pdf)
А в фінському Контіолахті відбудуться дві гонки переслідування в рамках сьомого етапу кубку IBU.
Переслідування. Чоловіки (10:00)
3. Руслан Ткаленко +0:07
16. Максим Івко +1:05
22. Андрій Доценко +1:23
38. Артем Тищенко +1:56
40. Денис Насико +2:03
Повний стартовий лист тут (pdf)
Переслідування. Жінки (12:30)
22. Надія Бєлкіна +1:18
26. Марія Кручова +1:26
37. Юлія Журавок +1:58
46. Юлія Бригинець +2:25
47. Яна Бондар +2:27
Повний стартовий лист тут (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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