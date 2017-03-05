Пхенчхан. Эстафеты. LIVE

Сегодня в корейском Пхенчхане завершится очередной этап Кубка мира по биатлону. Нас ждет две эстафетные гонки.
Женская начнется в 09:30, а мужская – в 12:45.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонок. Болеем вместе!
3-1. Ирина Варвинец
3-2. Юлия Джима
3-3. Валя Семеренко
3-4. Анастасия Меркушина
5-1. Артем Прима
5-2. Сергей Семенов
5-3. Владимир Семаков
5-4. Дмитрий Пидручный
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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