Пхенчхан. Эстафеты. LIVE

Постарел Хей. В лучшие годы он бы просто не заметил Беллью на ринге.

Было время, когда Хач был незаменим. Сейчас куплены два хороших легионера и всё, Евгения можно сл...

Кто нибудь знает , кто интересовался или интересуется Хачапури (кроме Шахты , и то давным-давно) ...

Так це з його слів Хач не хоче виконувати умови контракту, а ситація тут може бути в іншому. Що Х...

Ну не ходить він на тренування, і що? Своє вміння треба доказувати на полі. Бо як на мене Хачерід...

я не розумію цього кіпішу про "поганого Суркіса".....він що, на цепу Хача тримає і за ї...