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Пхенчхан. Эстафеты. LIVE

Текстовая онлайн-трансляция заключительных гонок этапа Кубка мира

  • 05.03.2017 08:44
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Пхенчхан. Эстафеты. LIVE

Сегодня в корейском Пхенчхане завершится очередной этап Кубка мира по биатлону. Нас ждет две эстафетные гонки.

Женская начнется в 09:30, а мужская – в 12:45.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонок. Болеем вместе!

3-1. Ирина Варвинец
3-2. Юлия Джима
3-3. Валя Семеренко
3-4. Анастасия Меркушина

5-1. Артем Прима
5-2. Сергей Семенов
5-3. Владимир Семаков
5-4. Дмитрий Пидручный

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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