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Сборная Германии выигрывает эстафету в Пхенчхане

Украина финишировала лишь на седьмом месте

  • 05.03.2017 10:43
  • 1958 просмотров
  • 9 комментария
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biathlonworld.com
© biathlonworld.com

Женская эстафета в Пхенчхане еще раз доказала непредсказуемость корейской трассы. Хотя глядя на первую строчку финишного протокола о каких-то неожиданностях не думается: сборная Германии выиграла все эстафеты сезона – на этот раз даже без своего лидера Лауры Далмайер!

Для украинской команды хорошей гонку можно назвать только в первой ее половине. На старте очень здорово себя проявила Ирина Варвинец, напомнившая лучшие образцы своих первых этапов. Ветровая обстановка на стрельбище была очень непростой, поэтому один запасной патрон в лежке – вполне приемлемый результат, и к передаче эстафеты Ира была шестой всего в десяти секундах позади лидирующей Франции.

На втором этапе азарт спортсменок уже зашкаливал, и в ход пошли штрафные круги. Забегая наперед скажем, что без дополнительных метров дистанции обошлись всего шесть команд из 21-й стартовавшей, а на втором этапе из команд, претендовавших на высокие места, на круги отправились Норвегия и Россия, у которых "постарались" Хильде Фенне и Светлана Миронова. Зато у Юлии Джимы слишком больших проблем с точностью не было, хотя и в лежке, и в стойке мешала торопливость, из-за чего пятый выстрел уходил мимо. Но Юля с одним запасным патроном каждый раз справлялась с мишенями и уходила в борьбу за призовые места. К середине гонки Украина стала четвертой с 22-секундным отставанием от первого места, на котором обосновалась Германия. Чуть впереди нашей команды шли также Франция и сенсация этой гонки – сборная Канады.

А вот третий этап этой эстафеты вряд ли захотят вспоминать и украинские болельщики, и сама Валя Семеренко, которая после этого этапа Кубка мира завершает сезон. Увы, отсутствие полноценной базовой подготовки не могло не сказаться на выступлениях нашей олимпийской чемпионки, и результаты в Рупольдинге "на свежачка" предсказуемо стали лучшими для Вали в сезоне. Сегодня функциональные проблемы проявились в самый неподходящий момент. Справедливости ради отметим, что Вале пришлось подстраховывать команду из-за болезни Елены Пидгрушной, и изначально она не готовилась в Корее бежать в эстафете. Со стрельбой Семеренко справилась: три запасных патрона при сильном ветре – совсем неплохо, особенно на фоне штрафных кругов у Германии, Чехии, Польши… Но вот со скоростью у Вали сегодня не получалось ничего, а проигранные полминуты на последнем круге – совершенно нетипичный для нее показатель. В итоге перед последним этапом команда откатилась на седьмую позицию с минутой отставания от лидеров, которыми вновь стали француженки.

Впрочем, в отсутствие Мари Дорэн Абер самый "валидольный" этап тренеры "трехцветных" оставили на закуску. Селия Эмонье и в оптимальных погодных условиях – далеко не выдающийся снайпер, а в условиях ветра даже вероятность лотерейного выигрыша выше, чем процент стрельбы французской экс-лыжницы. Два круга штрафа в стойке – и Франция с первой позиции откатывается за пределы тройки призеров! На финише даже в цветочную церемонию француженки пробились не без труда. Лишить Эмонье и компанию призовых букетиков могла Анастасия Меркушина, но в Корее и у Насти, к сожалению есть очевидные проблемы с точностью. Стойку Меркушина прошла вновь безупречно, а вот стрельбе лежа использовала весь комплект запасных патронов, поэтому все, что ей удалось – сохранить седьмое место в эстафете в борьбе с канадской командой.

Ну а самое интересное было впереди. Франциска Хильдебранд после неудачи Эмонье спокойно довела дело до победы и финишировала с флагом Германии. А за серебро гонки развернулась настоящая борьба с участием сразу четырех команд! Аутсайдером здесь, как ни парадоксально, была Доротея Вирер, которой финишные круги в этом сезоне не удаются – Италия отправилась на пятую позицию. А на финишной прямой боролись три команды – Норвегия, Чехия и Швеция. Показалось, что больше всех сил на заключительный рывок сохранила Анна Магнуссон, ставшая лидером обновленной шведской команды. Однако 21-летней спортсменке пока критически не хватает опыта таких финишных разборок: поначалу она пыталась протиснуться между Габриэлой Коукаловой и Марте Олсбю, но те предусмотрительно закрыли калитку, не оставив шведке пространства. Обычно после смены коридора спортсмены сдаются, не в силах предпринять что-то стоящее, но не Анна в этот раз! Даже резко сменив траекторию, она продолжала атаковать и чуть было не привела команду к медали, уступив Коукаловой лишь в фотофинише. Ну а чешка настолько была увлечена борьбой с Магнуссон, что пропустила решающий рывок Олсбю к серебру. Итог: Норвегия – вторая, Чехия – третья.

Эстафетный глобус этого сезона выиграла команда Германии – за явным преимуществом. Она же уверенно лидирует и в Кубке наций. Украина, даже после неудачи в эстафете, сохраняет третью позицию за четыре гонки до окончания борьбы в национальном зачете.

Эстафета. Женщины
1. Германия (1+7) 1:07.35.6
2. Норвегия (1+11) +22.8
3. Чехия (1+9) +22.9
4. Швеция (0+7) +23.0
5. Италия (0+11) +25.9
6. Франция (2+12) +1:18.8
7. Украина (0+9) +1:27.2
8. Канада (0+7) +1:34.0

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 05.03.2017 10:52
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=NNZxAma04EE
    Финиш женской эстафеты
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 05.03.2017 10:55
    +4
    Пішохід Семеренко, ну як можна на одному підйому програти 17 сек. І дивно як Меркушина примудрилась не влучити на лежці 3 рази.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 05.03.2017 10:55
    +1
    Сумно. Вище нас 4-и команди зі штрафними колами, з них Франція аж із 2-а колами штрафу.

    Якби це була збірна України свого кращого зразка 2014-2015 (швидка і тільки 4..5 промахами за 4 етапи), це було б гарантоване перше місце. А так ...
    Ссылка
    Jeck
      Jeck, 05.03.2017 11:06
    +3
    Дуже повільно сьогодні дівчата бігли.
    Семеренко після останньої стрільби програла 20-25 секунд ходом, Меркушина на додаткових патронах також 20-25 секунд.
    Навіть якщо теоретично їх відняти, то буде тільки 6 місце .
    Ссылка
    Valentin Smyk
      Valentin Smyk, 05.03.2017 11:10
    +1
    Валя вбщ "не живая", 30сек на 2км!,да и вся команда не на ходу,"едут"немцы,французы и те где сервисмены на высшем уровне.
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 05.03.2017 11:40
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=tU83-wN-i1U&feature=youtu.be
    неудачная стрельба россиянки
    Ссылка
    Valentin Smyk
      Valentin Smyk, 05.03.2017 11:43
    0
    Больше 2-3 дней отпускать девченок по домам нельзя,особенно в олимп сезоне.
    С ноября по март командой )
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 05.03.2017 11:53
    -3
    Насирова - выпустить , вместо него посадить врачей команды! Шо это такое - все по несколько раз за сезон болеют , некоторые вообще годами ! Что там за "фершалы" ?
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 05.03.2017 11:59
    +1
    Jeck, 05.03.2017 11:06
    Дуже повільно сьогодні дівчата бігли.
    Семеренко після останньої стрільби програла 20-25 секунд ходом, Меркушина на додаткових патронах також 20-25 секунд.
    Навіть якщо теоретично їх відняти, то буде тільки 6 місце .
    Варвинець проїхала свійЕтап, на своємуРівні, програвши ногами 27 сек. (але вона все відбила своєю швидкоюСтрільбою, передавши естафету з 9 сек.відставанням від лідера) Джима ногами сьогодні була не така як все, але і не повільна (програвши швидкійДанклі 9 сек. Бескон 3 сек.і поділила 3-4 місце за швидкістю з Хаммершмідт) на передачі Джима відставала на 22 сек. це мізер.
    А ось на 3 етапі все і почалось, Семеренко стріляла повільно і не влучно, а на трасі взагалі стояча (програвши на рубежі 43 сек. а на трасі 54 сек.) і маєш 1 хв.35 сек. (це якраз програш на фініші)
    Меркушина стріляла на 1-й стрільбі не влучно але швидко (на 2-х вогневих, програла лідеру який не використав жодного доп.патрона 17 сек.) Завалила гонку Семеренко.
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