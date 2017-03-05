Сборная Германии выигрывает эстафету в Пхенчхане

Женская эстафета в Пхенчхане еще раз доказала непредсказуемость корейской трассы. Хотя глядя на первую строчку финишного протокола о каких-то неожиданностях не думается: сборная Германии выиграла все эстафеты сезона – на этот раз даже без своего лидера Лауры Далмайер!



Для украинской команды хорошей гонку можно назвать только в первой ее половине. На старте очень здорово себя проявила Ирина Варвинец, напомнившая лучшие образцы своих первых этапов. Ветровая обстановка на стрельбище была очень непростой, поэтому один запасной патрон в лежке – вполне приемлемый результат, и к передаче эстафеты Ира была шестой всего в десяти секундах позади лидирующей Франции.



На втором этапе азарт спортсменок уже зашкаливал, и в ход пошли штрафные круги. Забегая наперед скажем, что без дополнительных метров дистанции обошлись всего шесть команд из 21-й стартовавшей, а на втором этапе из команд, претендовавших на высокие места, на круги отправились Норвегия и Россия, у которых "постарались" Хильде Фенне и Светлана Миронова. Зато у Юлии Джимы слишком больших проблем с точностью не было, хотя и в лежке, и в стойке мешала торопливость, из-за чего пятый выстрел уходил мимо. Но Юля с одним запасным патроном каждый раз справлялась с мишенями и уходила в борьбу за призовые места. К середине гонки Украина стала четвертой с 22-секундным отставанием от первого места, на котором обосновалась Германия. Чуть впереди нашей команды шли также Франция и сенсация этой гонки – сборная Канады.



А вот третий этап этой эстафеты вряд ли захотят вспоминать и украинские болельщики, и сама Валя Семеренко, которая после этого этапа Кубка мира завершает сезон. Увы, отсутствие полноценной базовой подготовки не могло не сказаться на выступлениях нашей олимпийской чемпионки, и результаты в Рупольдинге "на свежачка" предсказуемо стали лучшими для Вали в сезоне. Сегодня функциональные проблемы проявились в самый неподходящий момент. Справедливости ради отметим, что Вале пришлось подстраховывать команду из-за болезни Елены Пидгрушной, и изначально она не готовилась в Корее бежать в эстафете. Со стрельбой Семеренко справилась: три запасных патрона при сильном ветре – совсем неплохо, особенно на фоне штрафных кругов у Германии, Чехии, Польши… Но вот со скоростью у Вали сегодня не получалось ничего, а проигранные полминуты на последнем круге – совершенно нетипичный для нее показатель. В итоге перед последним этапом команда откатилась на седьмую позицию с минутой отставания от лидеров, которыми вновь стали француженки.



Впрочем, в отсутствие Мари Дорэн Абер самый "валидольный" этап тренеры "трехцветных" оставили на закуску. Селия Эмонье и в оптимальных погодных условиях – далеко не выдающийся снайпер, а в условиях ветра даже вероятность лотерейного выигрыша выше, чем процент стрельбы французской экс-лыжницы. Два круга штрафа в стойке – и Франция с первой позиции откатывается за пределы тройки призеров! На финише даже в цветочную церемонию француженки пробились не без труда. Лишить Эмонье и компанию призовых букетиков могла Анастасия Меркушина, но в Корее и у Насти, к сожалению есть очевидные проблемы с точностью. Стойку Меркушина прошла вновь безупречно, а вот стрельбе лежа использовала весь комплект запасных патронов, поэтому все, что ей удалось – сохранить седьмое место в эстафете в борьбе с канадской командой.



Ну а самое интересное было впереди. Франциска Хильдебранд после неудачи Эмонье спокойно довела дело до победы и финишировала с флагом Германии. А за серебро гонки развернулась настоящая борьба с участием сразу четырех команд! Аутсайдером здесь, как ни парадоксально, была Доротея Вирер, которой финишные круги в этом сезоне не удаются – Италия отправилась на пятую позицию. А на финишной прямой боролись три команды – Норвегия, Чехия и Швеция. Показалось, что больше всех сил на заключительный рывок сохранила Анна Магнуссон, ставшая лидером обновленной шведской команды. Однако 21-летней спортсменке пока критически не хватает опыта таких финишных разборок: поначалу она пыталась протиснуться между Габриэлой Коукаловой и Марте Олсбю, но те предусмотрительно закрыли калитку, не оставив шведке пространства. Обычно после смены коридора спортсмены сдаются, не в силах предпринять что-то стоящее, но не Анна в этот раз! Даже резко сменив траекторию, она продолжала атаковать и чуть было не привела команду к медали, уступив Коукаловой лишь в фотофинише. Ну а чешка настолько была увлечена борьбой с Магнуссон, что пропустила решающий рывок Олсбю к серебру. Итог: Норвегия – вторая, Чехия – третья.



Эстафетный глобус этого сезона выиграла команда Германии – за явным преимуществом. Она же уверенно лидирует и в Кубке наций. Украина, даже после неудачи в эстафете, сохраняет третью позицию за четыре гонки до окончания борьбы в национальном зачете.



Эстафета. Женщины

1. Германия (1+7) 1:07.35.6

2. Норвегия (1+11) +22.8

3. Чехия (1+9) +22.9

4. Швеция (0+7) +23.0

5. Италия (0+11) +25.9

6. Франция (2+12) +1:18.8

7. Украина (0+9) +1:27.2

8. Канада (0+7) +1:34.0