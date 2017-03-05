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Контиолахти 2017. Результаты мужской гонки преследования

Руслан Ткаленко финишировал 10-м

  • 05.03.2017 11:52
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В финском Контиолахти, который на следующей неделе принимает восьмой этап Кубка мира, сегодня гонками преследования завершается этап Кубка IBU. У мужчин хорошие шансы после спринта имел Руслан Ткаленко, стартовавший третьим.

После первого рубежа Руслан даже захватил лидерство, а после точной второй лежки был вторым, совсем рядом с Александром Логиновым. Но стрельба стоя сегодня у Руслана не получилась: пять кругов штрафа на двух рубежах – слишком много для надежд бороться за пьедестал. Тем не менее, Ткаленко сумел удержаться в десятке лучших на финише гонки.

Также не слишком удачно провели преследование и двое других ребят, установившие в спринте свои личные рекорды: Максим Ивко с тремя промахами проиграл в персьюте семь позиций и финишировал 23-м, а Андрей Доценко не закрыл пять мишеней и закончил гонку 31-м.

Зато улучшили свои места Артем Тищенко, которому помогла стрельба с одним кругом штрафа (27-й) и Денис Насыко, закрепившийся в зачетной зоне на 32-й позиции.

А призовой подиум составили Александр Логинов, удерживавший лидирующую позицию после второй стрельбы и до финиша, а также чех Онджей Моравец и норвежец Хавард Богетвейт.

Мужчины. Преследование
1. Александр Логинов (1+0+1+1) 31:45.7
2. Онджей Моравец (1+0+2+0) +9.8
3. Хавард Богетвейт (2+0+0+0) +12.9
...
10. Руслан Ткаленко (0+0+3+2) +1:27.7
23. Максим Ивко (0+1+1+1) +2:31.8
27. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:04.6
31. Андрей Доценко (1+1+2+1) +3:07.7
32. Денис Насыко (1+1+0+1) +3:13.7

Источник — Федерация биатлона Украины

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