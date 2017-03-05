Тотальная победа Германии и седьмое место сборной Украины

Шикарной гонкой завершилась женская программа предолимпийской недели в биатлоне! Женская эстафета подарила болельщикам массу впечатлений и интригу в борьбе за призовые места, в частности - фотофиниш за «бронзу».

При отсутствии Лауры Далмайер в составе сборной Германии, у многих команд появились шансы на победу, среди которых были и украинки – вице-чемпионки мирового первенства в Хохфильцене. Наши девушки были представлены в таком составе: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина. Также фаворитами до гонки считали француженок и чешек, но у первых не было привычного финишера – Мари Дорен-Абер.

Первый этап украинской эстафеты традиционно достался Ирине Варвинец. Первый круг Ира бежала в довольно сильном темпе, почти до первой стрельбы была лидером гонки, но перед «лежкой» позволила себя обойти нескольким соперницам. На первой стрельбе украинка использовала один доп. патрон, а на «стойке» отработала идеально быстро и точно, уйдя на последний круг второй, с отставанием в 3 секунды от лидера – сборной Франции. На последнем круге Ирина проиграла несколько позиций и передала эстафету шестой, но отставание было намного меньше, чем в «серебряной» эстафете Хохфильцена – лишь 10 секунд!

Второй этап также был без изменений по сравнению с предыдущей эстафетой, его бежала сильнейшая украинка в этом сезоне – Юлия Джима. Ходом Юля бежала в темпе лидеров: не выигрывала в секундах, но и почти не проигрывала. Возможно, была задача точно стрелять, без использования запасных патроном. К сожалению, не получилось: на двух рубежах Джиму останавливала главная проблема этого сезона – последний выстрел. С двумя использованными доп. патронами украинка завершила свой этап четвертой, в 22-х секундах от лидирующей сборной Германии.

На предпоследнем этапе за Украину выступала титулованная Валя Семеренко. Уже на первом круге было видно, что украинка не может соперничать на трассе с соперницами: Валя очень много проигрывала ходом не самым сильным биатлонисткам этого сезона. На стрельбе лежа Валя пыталась отыграть отставание скоростью стрельбы, но подвела точность - лишь вторым доп. патроном украинка закрыла последнюю мишень. Стрельба стоя пошатнула уверенность немецких фанатов в победе своих биатлонисток: Дениз Херрман пошла на штрафной круг. Также круг штрафа для своей команды традиционно привезла чешка Люси Харватова, тогда как итальянка Алексия Рунгальдиер провела идеальный этап, завершив обе стрельбы без промахов. Наша Валентина Семеренко на втором огневом рубеже использовала ещё один доп. патрон, после которого даже на цветочную церемонию шансов почти не было. Передала эстафету украинка седьмой, проигрывая минуту лидирующей сборной Франции

На четвертом этапе Анастасии Меркушиной пришлось рисковать, пытаться отыграть проигрыш и бегом на дистанции, и быстрой стрельбой на рубеже. Эта непривычная стратегия сразу стала «подводным камнем» для самой молодой украинки в команде: Настя допустила сразу 3 промаха на стрельбе лежа. Успокоившись, Меркушина смогла избежать штрафных кругов, но почти полминуты уже было потеряно. У главных соперниц Насти на «лежке» таких проблем не было. Стрельба стоя стала решающей в определении победителя: немка Франциска Хильдебранд отработала без ошибок, уйдя на последний круг единоличным лидером. «Серебро» и «бронза» оставались вакантными, за него боролись сборные Норвегии, Чехии, Швеции и Италии. Выбыла из борьбы за медали сборная Франции, которая «усилиями» Сельи Эмонье ушла на 2 штрафных круга. Анастасия Меркушина отстреляла «стойку» идеально, но побороться украинка могла только за шестое место.

Последний круг стал кругом почёта для Франциски Хильдебранд, принесшей очередную победу для женской команды Германии, которая выиграла все эстафетные гонки в этом сезоне, в этот раз даже без Лауры Далмайер! За медали на финише боролись Норвегия, Чехия и Швеция. Итальянская финишерка Доротея Вирер немного отстала и добегала до финиша на «цветочном» пятом месте. Перед финишной прямой оторвалась от преследователей норвежка Марте Олсбю, после чего в атаку пошли Габриэла Коукалова и Анна Магнусон. Казалось, что на финишной прямой молодая и перспективная Магнусон выиграет своих соперниц, но шведке сегодня не хватило опыта: Анна пыталась финишировать между чешки и норвежки, но Олсбю и Коукалова «закрыли калитку», после чего шансов на подиум у шведки почти не оставалось. Тем не менее, борьба закончилась фотофинишем, после которого распределение мест стало очевидным: Норвегия благодаря Марте Олсбю выиграла «серебро», а Габриэла Коукалова на опыте добыла бронзовые награды для Чешек. Анастасия Меркушина не смогла побороться с француженкой за «цветы», украинки сегодня лишь седьмые.

Итоги эстафетной гонки

1. Германия (1+7) 1:07.35.6

2. Норвегия (1+11) +22.8

3. Чехия (1+9) +22.9

4. Швеция (0+7) +23.0

5. Италия (0+11) +25.9

6. Франция (2+12) +1:18.8

7. Украина (0+9) +1:27.2

8. Канада (0+7) +1:34.0