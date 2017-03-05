Анна Вайдель выиграла гонку преследования в Контиолахти

В финском Контиолахти закончилась женская гонка преследования в рамках кубка IBU. Сразу отметим новое имя во взрослом биатлоне - Анна Вайдель. Немка в этом сезоне выступала только по юниорам, хотя в предыдущих сезонах уже были попытки и во взрослых гонках.
Преследование. Женщины
1. Анна Вайдель (0+0+2+0) 31:07.8
2. Виктория Сливко (0+0+0+0) +2.8
3. Ульяна Кайшева (1+0+0+0) +3.7
...
24. Мария Кручова (0+0+1+1) +2:39.2
29. Надежда Белкина (1+1+2+1) +3:09.1
42. Юлия Бригинец (0+0+0+0) +3:49.3
49. Яна Бондарь (2+0+5+1) +5:24.7
Источник — Федерация биатлона Украины
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