Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Анна Вайдель выиграла гонку преследования в Контиолахти

Украинки финишировали за пределами топ-20

  • 05.03.2017 14:10
  • 200 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В финском Контиолахти закончилась женская гонка преследования в рамках кубка IBU. Сразу отметим новое имя во взрослом биатлоне - Анна Вайдель. Немка в этом сезоне выступала только по юниорам, хотя в предыдущих сезонах уже были попытки и во взрослых гонках.

Преследование. Женщины
1. Анна Вайдель (0+0+2+0) 31:07.8
2. Виктория Сливко (0+0+0+0) +2.8
3. Ульяна Кайшева (1+0+0+0) +3.7
...
24. Мария Кручова (0+0+1+1) +2:39.2
29. Надежда Белкина (1+1+2+1) +3:09.1
42. Юлия Бригинец (0+0+0+0) +3:49.3
49. Яна Бондарь (2+0+5+1) +5:24.7

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.