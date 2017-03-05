Пхенчхан. Франция выигрывает эстафету, Украина - пятая

В корейском Пхенчхане закончилась мужская эстафетная гонка в рамках седьмого этапа кубка мира.
Эстафета. Мужчины
1. Франция (0+10) 1:12:09.5
2. Австрия (0+9) +33.8
3. Норвегия (1+8) +45.4
4. Россия (0+9) +1:11.1
5. Украина (0+7) +1;28.0
6. Германия (1+14) +1:39.3
7. Канада (0+9) +3:03.1
8. Чехия (2+9) +3:11.8
Источник — Федерация биатлона Украины
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Финиш эстафеты.
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