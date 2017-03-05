Пхенчхан. Франция выигрывает эстафету, Украина - пятая

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Карпаты - Александрия 14:56 — serg71976 карпаты давай еще минимум 2 гола

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Главное, что мы играем до финального свистка» 14:54 — Рад Тмим Гілка Динамо - це помийниця від Шурика ! Можеш валити туди і там писати . А я робитиму те ,що хо...