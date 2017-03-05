БРЫНЗАК: «Семеренко и Пидгрушная завершат выступление на Кубке мира»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги выступления национальной команды на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

«Впечатления от организации этапа у нас плохие, очень сильно влияет акклиматизация. У девушек в эстафете была проблема с одним из этапов, как мы и думали. Валя Семеренко все-таки без полноценной летней подготовки, не может бороться в этом сезоне.

Ну, а парни молодцы, стараются, показали, что могут бороться и в эстафете и в личных гонках. Нужно будет нам на этап Семакова более стабильного бойца найти, и сможем бороться, я думаю.

Наш смазчик сегодня сказал, что даже на Кубке IBU такого нет, в плане подготовки трассы. Вы же видели какая коричневая, грязная была трасса. Недалеко от арены есть открытые площадки с песком и ветер его везде разносит, попадает на трассу. Снег также становится совершенно разным, на стадионе один, на трассе другой. Поэтому, очень мы намучились с этой смазкой.

Мы старались не проходить акклиматизацию, ложились спать в 4 утра по местному времени, а вставали в 12 дня. Это было сделано для того, чтобы потом обратно не акклиматизироваться в Европе. Было очень непросто ждать до 4 утра, ну и потом все было скомкано.

Так как Валя Семеренко и Лена Пидгрушная, наверное, завершат после этого этапа свои выступления на Кубке мира в этом сезоне, в команду будет вызвана Белкина, а вместо Жирного выступит Ткаленко», – сказал Брынзак.