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БРЫНЗАК: «Семеренко и Пидгрушная завершат выступление на Кубке мира»

Глава Федерации биатлона Украины — об этапе в Пхенчхане

  • 05.03.2017 20:34
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  • 3 комментария
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Sport.ua. Владимир Брынзак
© Sport.ua. Владимир Брынзак

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги выступления национальной команды на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

«Впечатления от организации этапа у нас плохие, очень сильно влияет акклиматизация. У девушек в эстафете была проблема с одним из этапов, как мы и думали. Валя Семеренко все-таки без полноценной летней подготовки, не может бороться в этом сезоне.

Ну, а парни молодцы, стараются, показали, что могут бороться и в эстафете и в личных гонках. Нужно будет нам на этап Семакова более стабильного бойца найти, и сможем бороться, я думаю.

Наш смазчик сегодня сказал, что даже на Кубке IBU такого нет, в плане подготовки трассы. Вы же видели какая коричневая, грязная была трасса. Недалеко от арены есть открытые площадки с песком и ветер его везде разносит, попадает на трассу. Снег также становится совершенно разным, на стадионе один, на трассе другой. Поэтому, очень мы намучились с этой смазкой.

Мы старались не проходить акклиматизацию, ложились спать в 4 утра по местному времени, а вставали в 12 дня. Это было сделано для того, чтобы потом обратно не акклиматизироваться в Европе. Было очень непросто ждать до 4 утра, ну и потом все было скомкано.

Так как Валя Семеренко и Лена Пидгрушная, наверное, завершат после этого этапа свои выступления на Кубке мира в этом сезоне, в команду будет вызвана Белкина, а вместо Жирного выступит Ткаленко», – сказал Брынзак.

Источник — Xsport

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Комментарии
    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 05.03.2017 20:44
    -1
    очень хорошо подготовил команду(
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    Mike
    online
      Mike, 05.03.2017 20:46
    +3
    ну вот, про Жирного комментарий прочитали) про Семакова не написал еще, но сами поняли. Только нужна ли белкина, она в ибу не блещет 20-30 места может, лучше молодежь нашу подтягивать, а не натурализованых?
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 05.03.2017 20:52
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=hKKEd8Z0UfY
    Доротея Вирер и массажист
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