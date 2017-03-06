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Гегемония женской сборной Германии, украинцы без медалей

Sport.ua подводит итог седьмого этапа Кубка мира по биатлону

  • 06.03.2017 17:44
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biathlonworld.com
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В Пхенчхане завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Так называемая, предолимпийская неделя. Через год на этой же трассе пройдут гонки Олимпийских игр, поэтому опробовать новую для себя трассу, условия – одно из условий обязательной программы биатлонистов.

Конечно, не все спортсмены прибыли в Корею, но основная часть всех биатлонистов трассу в Пхенчхане откатали. Трасса довольно коварная, не обошлось и без серьезных падений, которые заставляли спортсменов сходить с дистанции по ходу гонки.

Сборной Украины не удалось завоевать медалей в Южной Корее, надеемся, наши биатлонисты отложили своих успехи уже на олимпийскую неделю.

Пятое место мужской эстафетной команды и шестое место Юлии Джимы в спринте – весь наш, как говорится, «доробок».

Весь этап для нашей сборной получился довольно скомканным. В женском спринте на старт не вышла Елена Пидгрушная, которая, само собой, пропустила потом и гонку преследования. Ожидалось появление капитана в эстафете, но и тут тренеры не поставили Пидгрушную в состав, сославшись на болезнь. Через какое-то время в социальных сетях Пидгрушная искала специалиста по травам, который может поправить здоровье, а президент ФБУ Владимир Брынзак сразу же заявил, что Елена пропустит заключительные этапы Кубка мира. Приятного мало.

Не выступит на заключительных этапах и Валентина Семеренко, которая после 60-го места в спринте неудачно выступила и в эстафете, заменив Пидгрушную. Будем надеяться, что перерыв пойдет на пользу для подготовки к следующему сезону.

Можно сказать, что позитивом на корейском этапе было выступление Ирины Варвинец и Артема Примы. Оба члена сборной Украины наконец-то разбегались, совместив это с неплохой стрельбой, что привело к достойным результатам, особенно на фоне предыдущих стартов. Не предел мечтаний, но прогресс виден, будем ждать улучшения результатов в следующих гонках.

Джима, как и полагает лидеру, выступила в своем темпе – 6 и 7 место, а также, скажем, не испорченный этап в эстафете. На уровне, в общем.

Мужская сборная провела довольно неплохою гонку в эстафете, особенно ее первую часть, когда Прима и Семенов держали команду в группе лидеров. Семаков выступил откровенно слабо, после чего Пидручный уже особо и не напрягался.

Что касается топов мирового биатлона, то Мартен Фуркад обеспечил себе Большой Хрустальный Глобус, Лаура Дальмайер также укрепилась на вершине, остановившись всего в гонке-двух от победы в общем зачете.

Женская сборная Германии выиграла все эстафеты в сезоне и заслужено завоевала Малый хрустальный глобус, а мужская сборная Россия добыла аналогичную награду в упорной борьбе с Францией и другими командами.

Финиш женской эстафеты

Рейтинг кубка наций

Рейтинг кубка мира

Результаты гонок

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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