Братья Бё, Свендсен и Сулемдаль возвращаются в Кубок мира

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Возвращаются на Кубок мира братья Бе, Свендсен и Биркеланд, которые пропустили этап в Пхенчхане.

Также впервые в этом сезоне на старт выйдет Сюнневе Сулемдаль.

Состав сборной Норвегии:

Женщины: Тирил Экхофф, Марте Олсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен, Марион Реннинг Хубер, Сюннёве Сулемдаль.

Мужчины: Уле Эйнар Бьорндален, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Хельге Биркеланд, Ветле-Сьястад Кристиансен.