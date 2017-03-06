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Братья Бё, Свендсен и Сулемдаль возвращаются в Кубок мира

Норвегия огласила заявку команды на этап Кубка мира в Контиолахти

  • 06.03.2017 22:20
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Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Возвращаются на Кубок мира братья Бе, Свендсен и Биркеланд, которые пропустили этап в Пхенчхане.

Также впервые в этом сезоне на старт выйдет Сюнневе Сулемдаль.

Состав сборной Норвегии:

Женщины: Тирил Экхофф, Марте Олсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен, Марион Реннинг Хубер, Сюннёве Сулемдаль.

Мужчины: Уле Эйнар Бьорндален, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Хельге Биркеланд, Ветле-Сьястад Кристиансен.

Источник — Sport.ua

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