Братья Бё, Свендсен и Сулемдаль возвращаются в Кубок мира

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
Возвращаются на Кубок мира братья Бе, Свендсен и Биркеланд, которые пропустили этап в Пхенчхане.
Также впервые в этом сезоне на старт выйдет Сюнневе Сулемдаль.
Состав сборной Норвегии:
Женщины: Тирил Экхофф, Марте Олсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен, Марион Реннинг Хубер, Сюннёве Сулемдаль.
Мужчины: Уле Эйнар Бьорндален, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Хельге Биркеланд, Ветле-Сьястад Кристиансен.
Источник — Sport.ua
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