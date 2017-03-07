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Чемпионат Украины. Дудченко и Кривонос побеждают в спринтах

Золотых призеров от преследователей отделили лишь несколько десятков секунд

  • 07.03.2017 18:13
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biathlon.com.ua. Анна Кривонос
© biathlon.com.ua. Анна Кривонос

Сьогодні в західному реабілітаційно-спортивному центрі (Сянки / Яворів) стартував чемпіонат України з біатлону. Відзначимо, що вперше за багато років ми бачимо в в спринтерській гонці справжню боротьбу, коли призерів розділяють кілька секунд

Спринт. Чоловіки

1.  Антон Дудченко (1+0) 29:02.3
2.  Тарас Лесюк (2+0) +4.9
3.  Віталій Труш (0+1) +6.0
4.  Олександр Пономаренко (1+1) +28.0
5.  Антон Мигда (1+0) +44.9
6.  Ростіслав Павлусь (0+1) +1:04.5

Повні результати гонки тут

Спринт. Жінки

1.  Анна Кривонос (2+2) 27:35.9
2.  Валерія Дмитренко (0+1) +7.9
3.  Христина Ковальова (0+2) +1:31.5
4.  Ганна Ситник (2+2) +2:19.7
5.  Ганна Коваленко (1+1) +2:24.9
6.  Марьяна Брикайло (2+1) +2:40.3

Повні результати гонки тут

Источник — Федерация биатлона Украины

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