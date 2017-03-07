Чемпионат Украины. Дудченко и Кривонос побеждают в спринтах

Сьогодні в західному реабілітаційно-спортивному центрі (Сянки / Яворів) стартував чемпіонат України з біатлону. Відзначимо, що вперше за багато років ми бачимо в в спринтерській гонці справжню боротьбу, коли призерів розділяють кілька секунд
Спринт. Чоловіки
1. Антон Дудченко (1+0) 29:02.3
2. Тарас Лесюк (2+0) +4.9
3. Віталій Труш (0+1) +6.0
4. Олександр Пономаренко (1+1) +28.0
5. Антон Мигда (1+0) +44.9
6. Ростіслав Павлусь (0+1) +1:04.5
Повні результати гонки тут
Спринт. Жінки
1. Анна Кривонос (2+2) 27:35.9
2. Валерія Дмитренко (0+1) +7.9
3. Христина Ковальова (0+2) +1:31.5
4. Ганна Ситник (2+2) +2:19.7
5. Ганна Коваленко (1+1) +2:24.9
6. Марьяна Брикайло (2+1) +2:40.3
Повні результати гонки тут
Источник — Федерация биатлона Украины
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