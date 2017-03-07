Чемпионат Украины. Дудченко и Кривонос побеждают в спринтах

Не кажи "гоп" поки не порескочиш. С такою грою як показувала шахта в останніх іграх вон...

Это когда ? В Киеве но Олимпийском (0-3) ,или в Львове на Арене-Львов (3-0 ) ?

По фреду.А як таке може бути??? Посидів пограв посидів. А потім ще пограє і іще йому дискваліфік...

Бачили ми, як ваш чемпійон останні три гри грав.

вот от куда вы такие уепаны вылазите?из половой щели или все таки из анального отверстия?

а у них память выборочная,