Сборная Франции огласила состав на этап Кубка мира в Контиолахти

Стал известен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Контиолахти.
Обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад продолжает свои выступления.
Мужчины: Мартен Фуркад, Кентен Фильон-Майе, Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье, Симон Фуркад и Фабьен Клод.
Женщины: Мари Дорен Абер, Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз и Селия Эмонье.
Этап пройдет в Финляндии с 10 по 12 марта.
Источник — Sport.ua
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