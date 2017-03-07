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Сборная Франции огласила состав на этап Кубка мира в Контиолахти

Французы выступят в оптимальном составе

  • 07.03.2017 23:14
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Стал известен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Контиолахти.

Обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад продолжает свои выступления.

Мужчины: Мартен Фуркад, Кентен Фильон-Майе, Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье, Симон Фуркад и Фабьен Клод.

Женщины: Мари Дорен Абер, Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз и Селия Эмонье.

Этап пройдет в Финляндии с 10 по 12 марта.

Источник — Sport.ua

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