Вита Семеренко выступит на этапе Кубка IBU

а по моєму, це "розрив" ануса Венгера

Трансляция матча Наполи-Реал Мадрид1) http://adf.ly/1l7CKR2) http://adf.ly/1l7ChN3) http://adf.ly...

ахах, кросавчег проиграл Рейне на угловой

ты бы не уподоблялся

Да шучу, че ты. Я салфеток на Лестер - Севилья прикуплю!

сосалона ничто без месси и что?

Не пользуюсь ими, а ты фанат их?

ты на завтра памперсы купил?