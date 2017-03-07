Вита Семеренко выступит на этапе Кубка IBU

Завтра, 8 марта, в эстонском Отепяа стартует заключительный этап кубка IBU. Организаторы значительно расширили проиграмму и нас ждут целых 8 гонок. На этом этапе нас ждет возвращение в биатлон Виты Семеренко и Вероники Новаковской!
Одиночная смешанная (10:00)
5-1. Юлия Журавок
5-2. Артем Тищенко
Классическая смешанная (12:30)
5-1. Вита Семеренко
5-2. Яна Бондарь
5-3. Андрей Доценко
5-4. Руслан Ткаленко
Источник — Федерация биатлона Украины
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