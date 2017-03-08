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Кубок IBU. Сборная Украины во главе с Витой Семеренко завоевала бронзу

В эстонском Отепяа завершилась смешанная эстафета

  • 08.03.2017 14:05
  • 411 просмотров
  • 2 комментария
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biathlon.com.ua. Вита Семеренко
© biathlon.com.ua. Вита Семеренко

В эстонском Отепяа закончилась смешанная эстафета в рамках заключительного кубка IBU.

Смешанная эстафета

1. Германия Германия (0+7) 1:14:34.6
2. Норвегия Норвегия (1+6) +20.8
3. Украина Украина (1+12) +39.9
4. Россия Россия (1+11) +40.4

За сборную Украины выступали Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Яцик Петро
      Яцик Петро, 08.03.2017 14:18
    +1
    Вітаємо ВІТУ з гарним поверненням і збірну України з бронзою Жіночому колективу Вітання зі Святом Весни
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    timmyc
    online
      timmyc, 08.03.2017 14:24
    0
    Эта бронза сравнима с победой,если посмотреть кто на 4м месте
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