Кубок IBU. Сборная Украины во главе с Витой Семеренко завоевала бронзу

В эстонском Отепяа закончилась смешанная эстафета в рамках заключительного кубка IBU.
Смешанная эстафета
1. Германия (0+7) 1:14:34.6
2. Норвегия (1+6) +20.8
3. Украина (1+12) +39.9
4. Россия (1+11) +40.4
За сборную Украины выступали Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко.
Источник — Федерация биатлона Украины
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