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Чемпионат Украины. Дудченко финишировал первым в гонке преследования

Антон оторвался от ближайшего преследователя на 52 секунды

  • 08.03.2017 16:56
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biathlon.com.ua. Антон Дудченко
© biathlon.com.ua. Антон Дудченко

Сегодня, в западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) прошла гонка преследования у мужчин в рамках чемпионата Украины по биатлону.

Преследование. Мужчины

1. Антон Дудченко (0+1+0+0) 32:08.2
2. Тарас Лесюк (0+1+3+1) +51.9
3. Антон Мигда (0+1+0+1) +1:14.5
4. Назарий Цебринский (1+1+2+1) +2:24.3
5. Александр Морьев (1+0+0+1) +2:27.4
6. Виталий Труш (2+1+2+2) +2:32.0

Источник — Федерация биатлона Украины

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