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БРЫНЗАК: «Не ожидал, что возвращение Виты будет настолько ярким»

Глава Федерации биатлона Украины — о бронзовой награде национальной сборной в смешанной эстафете

  • 08.03.2017 17:14
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biathlon.com.ua. Руслан Ткаленко, Андрей Доценко, Вита Семеренко и Яна Бондарь
© biathlon.com.ua. Руслан Ткаленко, Андрей Доценко, Вита Семеренко и Яна Бондарь

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак по достоинству оценил триумфальное возвращение Виты Семеренко после почти трехгодовой паузы.

«Не ожидал, что возвращение Виты будет настолько ярким. Думал, будет хуже после такого перерыва, но она справилась со стрельбой и ходом. Мы видим, что она поможет команде, усилит ее на следующий сезон.

На тренировках она добавляет с каждым днем. Мы ее поддерживаем, создали все условия для нее, чтобы она могла ездить на тренировки с мужем и с ребенком. Она нацелена на Олимпийские игры. Зная ее характер, не сомневаюсь, что она подготовится и с самого начала будет полноценным членом нашей Олимпийской сборной. Она вернулась как раз вовремя»,  - сказал Брынзак.

Источник — Xsport

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