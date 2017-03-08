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ПИДГРУШНАЯ: «На следующий год сделаем все, что не удалось в этом»

Украинская биатлонистка — о прошедшем сезоне

  • 08.03.2017 17:32
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Sport.ua, Елена Пидгрушная
© Sport.ua, Елена Пидгрушная

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о задачах для сборной, а также подвела предварительный итог сезона.

О задаче сборной Украины до конца сезона

Задача до конца сезона - удержать квоту на следующий год. Сейчас мы идем на третьем месте и вся команда стремится сохранить эту позицию. Так близко мы еще никогда не были, по крайней мере, во время моей карьеры.

О конкуренции в сборной Украины

В прошлом году меня также спрашивали о конкуренции в сборной, я говорила: «Это отлично!». Нам нужно, чтобы было как минимум шесть конкурентноспособных человек, как в немецкой сборной. У нас пока такого опыта нет, но девченки его получают. В будущем сезоне Валя, Вита, Олья (Абрамова) будут с нами и укрепят наши ряды.

Об итогах сезона

Сезон удачный тем, что была медаль чемпионата мира, это то задание, которое ставили перед нами президент ФБУ и страна. С этим мы справились. В общем зачете надеемся, что Юля (Джима) будет в ТОП-10. Это ее результат. Если мы завершим сезон в ТОП-3 Кубка наций, это будет один из наших лучших результатов. Достижения есть, но, конечно, хотелось больше подиумов и цветочных церемоний. Я кроме эстафеты и чемпионата мира не смогла себя нигде проявить, поэтому осадок остался. Надеемся, что на следующий год мы сделаем все, что не удалось в этом сезоне.

Источник — Xsport

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