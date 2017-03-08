Вита СЕМЕРЕНКО: «Молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке»

Украинская биатлонистка Вита Семеренко поделилась эмоциями после триумфального возвращения после почти трехлетней паузы.
– Сильно волновалась перед гонкой? Как спалось перед возвращением?
– Спалось хорошо, но зато перед стартом волновалась не намного меньше, чем на Олимпийских играх.
– Насколько сложно с ребенком ездить по сборам?
– Совсем не сложно, мы же все вместе. А еще Валя и Яна. Поэтому не бойтесь рожать, это абсолютное счастье, с которым все плохое проходит совсем незаметно.
– Получила кайф от гонки? Какие вообще ощущения?
– Ощущение позитивные. Только Григорий Иванович Шамрай и родные знают, как я ждала этого дня. Но вместе с тем я очень далека от эйфории и осознаю, как тяжело должна работать.
Надеюсь на терпение болельщиков, президента и тренеров. Хочу отдельно поблагодарить тренеров и сервис-группу, которые работают с нами здесь. Все они достойные люди прежде всего. С ними чувствую себя очень комфортно.
– На старте потолкались немного? Первая гонка и сразу стартовый этап.
– Нет, молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке.
– Какие планы дальше? Тебя могут взять на этап Кубка мира в Осло?
– Думаю, обойдется без Осло. Я должна ответственно отнестись к организму, важно делать все планомерно и взвешенно.
Источник — Xsport
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