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Вита СЕМЕРЕНКО: «Молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке»

Украинская биатлонистка — о смешанной эстафете в эстонском Отепяя

  • 08.03.2017 18:35
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biathlon.com.ua. Вита Семеренко
© biathlon.com.ua. Вита Семеренко

Украинская биатлонистка Вита Семеренко поделилась эмоциями после триумфального возвращения после почти трехлетней паузы.

Сильно волновалась перед гонкой? Как спалось перед возвращением?
– Спалось хорошо, но зато перед стартом волновалась не намного меньше, чем на Олимпийских играх.

Насколько сложно с ребенком ездить по сборам?
– Совсем не сложно, мы же все вместе. А еще Валя и Яна. Поэтому не бойтесь рожать, это абсолютное счастье, с которым все плохое проходит совсем незаметно. 

Получила кайф от гонки? Какие вообще ощущения?
– Ощущение позитивные. Только Григорий Иванович Шамрай и родные знают, как я ждала этого дня. Но вместе с тем я очень далека от эйфории и осознаю, как тяжело должна работать.

Надеюсь на терпение болельщиков, президента и тренеров. Хочу отдельно поблагодарить тренеров и сервис-группу, которые работают с нами здесь. Все они достойные люди прежде всего. С ними чувствую себя очень комфортно.

На старте потолкались немного? Первая гонка и сразу стартовый этап.
– Нет, молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке.

Какие планы дальше? Тебя могут взять на этап Кубка мира в Осло?
– Думаю, обойдется без Осло. Я должна ответственно отнестись к организму, важно делать все планомерно и взвешенно.

Источник — Xsport

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