Вита СЕМЕРЕНКО: «Молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке»

Украинская биатлонистка Вита Семеренко поделилась эмоциями после триумфального возвращения после почти трехлетней паузы.

– Сильно волновалась перед гонкой? Как спалось перед возвращением?

– Спалось хорошо, но зато перед стартом волновалась не намного меньше, чем на Олимпийских играх.

– Насколько сложно с ребенком ездить по сборам?

– Совсем не сложно, мы же все вместе. А еще Валя и Яна. Поэтому не бойтесь рожать, это абсолютное счастье, с которым все плохое проходит совсем незаметно.

– Получила кайф от гонки? Какие вообще ощущения?

– Ощущение позитивные. Только Григорий Иванович Шамрай и родные знают, как я ждала этого дня. Но вместе с тем я очень далека от эйфории и осознаю, как тяжело должна работать.

Надеюсь на терпение болельщиков, президента и тренеров. Хочу отдельно поблагодарить тренеров и сервис-группу, которые работают с нами здесь. Все они достойные люди прежде всего. С ними чувствую себя очень комфортно.

– На старте потолкались немного? Первая гонка и сразу стартовый этап.

– Нет, молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке.

– Какие планы дальше? Тебя могут взять на этап Кубка мира в Осло?

– Думаю, обойдется без Осло. Я должна ответственно отнестись к организму, важно делать все планомерно и взвешенно.