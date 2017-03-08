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Дудченко и Кривонос выиграли гонку преследования чемпионата Украины

В Сянках прошли гонки преследования

  • 08.03.2017 23:34
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Сегодня, в западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) проходят гонки преследования в рамках чемпионата Украины по биатлону.

Преследование. Мужчины
1. Антон Дудченко (0+1+0+0) 32:08.2
2. Тарас Лесюк (0+1+3+1) +51.9
3. Антон Мигда (0+1+0+1) +1:14.5
4. Назарий Цебринский (1+1+2+1) +2:24.3
5. Александр Морьев (1+0+0+1) +2:27.4
6. Виталий Труш (2+1+2+2) +2:32.0

Преследование. Женщины
1. Анна Кривонос (1+0+1+3) 30:26.7
2. Валерия Дмитренко (1+0+2+2) +2:09.9
3. Марьяна Брыкайло (2+0+2+1) +4:10.4
4. Кристина Ковалева (1+0+1+4) +4:20.7
5. Анна Сытник (2+1+2+1) +5:13.7
6. Любовь Кипяченкова (1+2+2+2) +6:23.7

Источник — Федерация биатлона Украины

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