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Кубок IBU. Семеренко и Журавок финишировали в десятке в спринте

Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Загоруйко

  • 09.03.2017 11:35
  • 816 просмотров
  • 11 комментария
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ZN.ua. Валентина Семеренко
© ZN.ua. Валентина Семеренко

В эстонском Отепяя продолжается заключительный этап Кубка IBU. В спринте у женщин сразу две представительницы украинской сборной показали результат в десятке сильнейших.

Вита Семеренко, для которой эти соревнования – проба сил после большого перерыва и квалификация для участия в Кубке мира следующего сезона, успешно справилась с обеими задачами, финишировав 9-й с двумя чистыми огневыми рубежами.

Отличный спринт продемонстрировала Юлия Журавок, реабилитировавшаяся за неудачу во вчерашнем одиночном миксте сегодняшним десятым местом с безошибочной стрельбой. Остальные наши девушки финишировали вне зачетной зоны. У Марии Кручовой 46-й результат с тремя кругами штрафа, Яна Бондарь после неплохой стрельбы в миксте, сегодня заработала пять кругов штрафа и финишировала 57-й, а Юлии Бригинец не хватило скорости: 64-й результат с двумя промахами.

Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Загоруйко, опередившая за счет быстрого последнего круга австрийку Юлию Швайгер и свою соотечественницу Анну Никулину. Причем среди обладательниц мест на подиуме лишь Загоруйко закончила спринт с одним промахом.

Спринт. Женщины
1. Анастасия Загоруйко (0+1) 22:09.7
2. Юлия Швайгер (0+0) +5.8
3. Анна Никулина (0+0) +7.0
...
9. Вита Семеренко (0+0) +29.7
10. Юлия Журавок (0+0) +31.7
46. Мария Кручова (1+2) +2:20.9
57. Яна Бондарь (2+3) +2:40.6
64. Юлия Бригинец (1+1) +2:58.8

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    deN.
      deN., 09.03.2017 11:55
    +1
    мда, а те що вони за чистим ходом 28 і 30 місце, і це тільки кубок IBU, щось не дуже радує...
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 12:04
    +1
    М-да, Загоруйко (яка в такій беспорадній жін.рос.підерації, навіть не потрапляє на КС) програти 1 хв. ходом, дійсноМрак.
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    Алексей Аксютенко
      Алексей Аксютенко, 09.03.2017 12:05
    0
    deN., 09.03.2017 11:55
    мда, а те що вони за чистим ходом 28 і 30 місце, і це тільки кубок IBU, щось не дуже радує...
    Ну Журавок никогда ходом не отличалась, а у Виты это по-сути только вторая гонка за 3 года. Так что норм.
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    Алексей Аксютенко
      Алексей Аксютенко, 09.03.2017 12:06
    -3
    Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 12:04
    М-да, Загоруйко (яка в такій беспорадній жін.рос.підерації, навіть не потрапляє на КС) програти 1 хв. ходом, дійсноМрак.
    Почему минуту? 1 стрельба это где-то 22-25 сек, Т.е меньше 10 сек
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 12:06
    +2
    Cемеренко програла Ільченко з Білорусії (яка ще ніколи не бігла на атапах Кубка Світу) програла 1 хв. 20 сек.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 12:11
    +1
    Алексей Аксютенко, 09.03.2017 12:06

    Почему минуту? 1 стрельба это где-то 22-25 сек, Т.е меньше 10 сек
    1 коло штрафу 25 сек. і програш ногами 30 сек. це скільки? А тим більше я подивився статистику.
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    solova63
      solova63, 09.03.2017 12:15
    0
    Алексей Аксютенко, 09.03.2017 12:06
    Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 12:04
    М-да, Загоруйко (яка в такій беспорадній жін.рос.підерації, навіть не потрапляє на КС) програти 1 хв. ходом, дійсноМрак.

    Почему минуту? 1 стрельба это где-то 22-25 сек, Т.е меньше 10 сек
    да как сказать, 22-25 сек... Вон на прошедшем ЧМ кое-кто 55сек стрелял! Еле в минуту уложилась!
    Алексей Аксютенко, 09.03.2017 12:05
    deN., 09.03.2017 11:55
    мда, а те що вони за чистим ходом 28 і 30 місце, і це тільки кубок IBU, щось не дуже радує...

    Ну Журавок никогда ходом не отличалась, а у Виты это по-сути только вторая гонка за 3 года. Так что норм.
    можно подумать она стрельбой отличалась! Накануне во вчерашнем
    одиночном миксте 3 штрафных круга не она ли настреляла?
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    Valentin Smyk
      Valentin Smyk, 09.03.2017 12:25
    -3
    Загоруйко быстр стреляла,реально ходом сек 40-45и что с того?
    Вита выполняет свои задачи,а лучший тренинг это стартовать)
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 12:39
    +1
    Valentin Smyk, 09.03.2017 12:25
    Загоруйко быстр стреляла,реально ходом сек 40-45и что с того?
    Вита выполняет свои задачи,а лучший тренинг это стартовать)
    Зайди на джерело, вибери пунк час на рубежі (або стрільба) а потім час на лижні і будеш знати, що Загоруйко на 2-х вогневих рубежах витратила 1 хв.50 сек.Семеренко 1 хв. 36 сек. а це +14 сек. на користь Семеренко (а сама стрільба, Загоруйко- 1 хв.11 сек. (2 стрільби) Семеренко 56 сек.(2 стрільби))
    А тому Семеренко їй програла навіть більше, а саме 1 хв. 10 сек.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 12:47
    0
    Valentin Smyk, 09.03.2017 12:25
    Загоруйко быстр стреляла,реально ходом сек 40-45и что с того?
    Вита выполняет свои задачи,а лучший тренинг это стартовать)
    Якщо хочеш ось шисте відставання Семеренко (від Загоруйко) на колах:
    На 1-му колі Семеренко програла їй 5 сек.(лідеру Ільченко 23 сек.) на 2-му колі 26 сек.(Загоруйко ліде на 2 колі) і на 3-му колі вона програла аж 37 сек. (де також лідером була Загоруйко) в сумі 1 хв.11 сек.
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    desantnichek
    online
      desantnichek, 09.03.2017 13:12
    0
    Успокотесь, надо ждать следующий сезон. У Виты были травмы, рождение ребенка, ей уже не 20, надо восстанавливаться - найдет в себе силы, тогда может и пойдут результаты.
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