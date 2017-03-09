Кубок IBU. Семеренко и Журавок финишировали в десятке в спринте

Чучело донецкое!Ты забыло про ПСЖ, которое уничтожило и поиздевалось над Шахтёром 5:0, а Барселон...

Успокотесь, надо ждать следующий сезон. У Виты были травмы, рождение ребенка, ей уже не 20, надо ...

кароче...брехня!

До речі хто забув, то в першому матчі при рахунку 4:0 арбітр не дав пенальті у ворота ПСЖ. І почи...

С таким судейством и Лабрадор разорвал Немцев. Комментатор хоЛ конкретный, так топить за гнилого ...