Кубок IBU. Семеренко и Журавок финишировали в десятке в спринте

В эстонском Отепяя продолжается заключительный этап Кубка IBU. В спринте у женщин сразу две представительницы украинской сборной показали результат в десятке сильнейших.
Вита Семеренко, для которой эти соревнования – проба сил после большого перерыва и квалификация для участия в Кубке мира следующего сезона, успешно справилась с обеими задачами, финишировав 9-й с двумя чистыми огневыми рубежами.
Отличный спринт продемонстрировала Юлия Журавок, реабилитировавшаяся за неудачу во вчерашнем одиночном миксте сегодняшним десятым местом с безошибочной стрельбой. Остальные наши девушки финишировали вне зачетной зоны. У Марии Кручовой 46-й результат с тремя кругами штрафа, Яна Бондарь после неплохой стрельбы в миксте, сегодня заработала пять кругов штрафа и финишировала 57-й, а Юлии Бригинец не хватило скорости: 64-й результат с двумя промахами.
Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Загоруйко, опередившая за счет быстрого последнего круга австрийку Юлию Швайгер и свою соотечественницу Анну Никулину. Причем среди обладательниц мест на подиуме лишь Загоруйко закончила спринт с одним промахом.
Спринт. Женщины
1. Анастасия Загоруйко (0+1) 22:09.7
2. Юлия Швайгер (0+0) +5.8
3. Анна Никулина (0+0) +7.0
...
9. Вита Семеренко (0+0) +29.7
10. Юлия Журавок (0+0) +31.7
46. Мария Кручова (1+2) +2:20.9
57. Яна Бондарь (2+3) +2:40.6
64. Юлия Бригинец (1+1) +2:58.8
Источник — Федерация биатлона Украины
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Почему минуту? 1 стрельба это где-то 22-25 сек, Т.е меньше 10 сек
М-да, Загоруйко (яка в такій беспорадній жін.рос.підерації, навіть не потрапляє на КС) програти 1 хв. ходом, дійсноМрак.
Почему минуту? 1 стрельба это где-то 22-25 сек, Т.е меньше 10 сек
мда, а те що вони за чистим ходом 28 і 30 місце, і це тільки кубок IBU, щось не дуже радує...
Ну Журавок никогда ходом не отличалась, а у Виты это по-сути только вторая гонка за 3 года. Так что норм.
одиночном миксте 3 штрафных круга не она ли настреляла?
Вита выполняет свои задачи,а лучший тренинг это стартовать)
Вита выполняет свои задачи,а лучший тренинг это стартовать)
А тому Семеренко їй програла навіть більше, а саме 1 хв. 10 сек.
Вита выполняет свои задачи,а лучший тренинг это стартовать)
На 1-му колі Семеренко програла їй 5 сек.(лідеру Ільченко 23 сек.) на 2-му колі 26 сек.(Загоруйко ліде на 2 колі) і на 3-му колі вона програла аж 37 сек. (де також лідером була Загоруйко) в сумі 1 хв.11 сек.
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