Кубок IBU. Результаты спринтерской гонки у мужчин

Есть инфа что ещё в прошлом году на этом поле росла картошка.

марка девича нет даже в запасе

это ты так прикалываешься? если серьёзно, то просто жаль тебя убогий

Спасибо , Генрих !

Браво Мхитарян, браво Манчестер))) Вали рашистов.

Пля! В Ростове поле как в колхозном загоне для коров.