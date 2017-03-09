Кубок IBU. Результаты спринтерской гонки у мужчин

В первом из двух мужских спринтов в Отепяя трое украинских биатлонистов сумели набрать очки в зачет Кубка IBU.
Лучшую стрельбу среди наших ребят показал Максим Ивко, занявший с одним промахом 27-ю позицию. Но еще выше, 23-м, финишировал Андрей Доценко, сумевший скоростью компенсировать один лишний по отношению к Ивко промах на рубежах. Руслан Ткаленко вновь оказался быстрейшим из украинцев, но, как и в миксте, был не дружен со стрельбой: четыре промаха и 35-й результат.
Денис Насыко и Артем Тищенко по два раза заходили на штрафной круг, но при этом заработать кубковые очки не сумели: Денис – 46-й, а у Артема – лишь 67-е место.
Победу, уже седьмую на этапах Кубка IBU этого сезона, праздновал Александр Логинов, даже несмотря на промах опередивший чисто стрелявшего партнера по сборной Алексея Волкова. Третьим стал еще один спортсмен, имеющий немалый опыт гонко в Кубке мира, норвежец Хенрик Лабелунд.
Завтра в Отепяя день отдыха, а в субботу спортсмены еще раз пробегут спринтерские гонки.
Спринт. Мужчины
1. Александр Логинов (0+1) 25:14.0
2. Алексей Волков (0+0) +12.4
3. Хенрик Лабелунд (0+1) +27.9
...
23. Андрей Доценко (1+1) +1:36.5
27. Максим Ивко (1+0) +1:47.5
35. Руслан Ткаленко (1+3) +2:10.0
46. Денис Насыко (0+2) +2:46.3
67. Артем Тищенко (0+2) +3:38.4
Источник — Sport.ua
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