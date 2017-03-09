Контиолахти 2017. Стартовые составы спринтерских гонок

В финском Контиолахти стартует восьмой этап кубка мира. Спортсмены пробегут две спринтерские гонки. Гонку пропускают: Симон Шемпп (3), Эрик Лессер (6), Татьяна Акимова (12), Франциска Пройсс (29).
Спринт. Мужчины (15:30)
8. Дмитрий Пидручный
12. Сергей Семенов
46. Артем Прима
58. Владимир Семаков
87. Александр Жирный
Спринт. Женщины (18:45)
13. Юлия Джима
17. Ирина Варвинец
35. Анастасия Меркушина
63. Ольга Абрамова
79. Надежда Белкина
Источник — Федерация биатлона Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.