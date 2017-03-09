Контиолахти 2017. Стартовые составы спринтерских гонок

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ЛЕ. Ростов сыграл вничью с Манчестер Юнайтед 22:19 — melitopol_rus МЮ конечно Ростов вряд ли пройдет, но молодцы большие, что рейтинговыые очки для России завоевали... 22:17 — Bandera.Lviv кольори Ростова жовто блакитні, випадковісь, ні бо колись це УКРАЇНА була.

Черный день ПСЖ, или Французский кошмар на испанском поле 22:19 — Игорь Белоус Некоторые из фифа потеряли большие деньги на ставках, реакция понятна. 22:18 — Владимир Копяк А с какого это бодуна ФИФА имеет отношение к судейству ЛЧ ? Вы что-то попутали... 22:13 — ceres1t Абсурд - это оценить второе пенальти аж "50 на 50", но в то же время отрицать чистоту и...