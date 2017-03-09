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Контиолахти 2017. Стартовые составы спринтерских гонок

Жирный и Белкина выступят на финском этапе

  • 09.03.2017 21:39
  • 851 просмотров
  • 3 комментария
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В финском Контиолахти стартует восьмой этап кубка мира. Спортсмены пробегут две спринтерские гонки. Гонку пропускают: Симон Шемпп (3), Эрик Лессер (6), Татьяна Акимова (12), Франциска Пройсс (29).

Спринт. Мужчины (15:30)
8. Дмитрий Пидручный
12. Сергей Семенов
46. Артем Прима
58. Владимир Семаков
87. Александр Жирный

Спринт. Женщины (18:45)
13. Юлия Джима
17. Ирина Варвинец
35. Анастасия Меркушина
63. Ольга Абрамова
79. Надежда Белкина

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    solova63
      solova63, 09.03.2017 21:51
    -2
    снова башкир и удмурт. Как уже задолбал этот рузге-шлак в нашей сборной!
    Ссылка
    solova63
      solova63, 09.03.2017 21:52
    -2
    и да, чуть не забыл: Белкина, республика Марий-Эл... Привет Брынзаку!
    Ссылка
    Оладик_ЙА
    online
      Оладик_ЙА, 09.03.2017 22:11
    +1
    solova63, 09.03.2017 21:52
    и да, чуть не забыл: Белкина, республика Марий-Эл... Привет Брынзаку!
    и? какая разница где она родилась, если сейчас защищает честь нашей сборной?
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