Контиолахти: вместо Тюмени, без Пидгрушной и «стена»

Сегодня, в пятницу, в финском Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Sport.ua представляет превью финского этапа.

Напомним, что восьмой этап изначально должна была принимать Тюмень, но из-за допинговых скандалов вокруг российской сборной, этап был перенесен в Финляндии. По факту, Россия сама отказалась от проведения этапа, но все понимали, что если он останется в Тюмени, то будет массовый бойкот со стороны стран-участниц.

Итак, Контиолахти.

В прошлом сезоне Финляндия не принимала этап Кубка мира, а в этом волею случая выпало аж два этапа – Кубок мира и Кубок IBU. На последнем турнире Руслан Ткаленко выиграл «бронзу» в спринте.

В 2015-м Контиолахти принимал чемпионат мира по биатлону. Тогда блестящее выступление удалось Валентине Семеренко, завоевавшей две медали – «бронзу» в спринте и победив в гонке с массовым стартом.

Наша «коронка», женская эстафета, тогда завершилась провалом – шестым местом.

Трасса в Контиолахти известна своей «стеной» - очень крутым подъемом, ставшим уже таким заезженным штампом отечественных комментаторов. Можно спорит, но в ближайшие три дня слово «стіна» во время трансляций биатлона на отечественном ТВ вы услышите не меньше 25-ти раз.

Ниже схема трассы в Контиолахти

Сборная Украины

Сборная Украины выступит на этом этапе без Елены Пидгрушной, которая завершила для себя сезон, а также без Валентины Семеренко, которая его только недавно начала, но уже также отправилась готовиться к следующему сезону.

Продолжает борьбу Юлия Джима, которая в этом сезоне очень неплохо раскаталась, поднявшись уже на восьмое место в общем зачете.

Также выступят Ирина Варвинец и Анастасия Меркушина, плюс добавившиеся к ним резервистки этого сезона Ольга Абрамова и Надежда Белкина.

У мужчин же, состав самый оптимальный на данный момент: Пидручный, Семенов, Прима – эта тройка не обсуждается. Семаков и Жирный – два наших «легионера», но они все равно сильнее украинской молодежи.

Остальные сборные

По сравнению с этапом Кубка мира в Пхенчхане возвращаются в гонки представители сборной Норвегии – братья Бё и Эмиль Свендсен.

А вот Симон Шемпп все еще не оправился после болезни и пропустит Контиолахти.

В спринте не выступят также Лессер, Акимова и Пройсс. Соответственно, они же пропустят и гонки преследования.

Расписание этапа:

10 марта, 18:45. Спринт 7.5 км, Женщины

10 марта, 15:30. Спринт 10 км, Мужчины

11 марта, 16:15. Гонка преследования 10 км, Женщины

11 марта, 13:00. Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

12 марта, 17:15. Смешанная эстафета

12 марта, 14:30. Одиночная смешанная эстафета