Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Контиолахти: вместо Тюмени, без Пидгрушной и «стена»

Sport.ua предствляет восьмой этап Кубка мира по биатлону

  • 10.03.2017 09:42
  • 496 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Youtube
© Youtube

Сегодня, в пятницу, в финском Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Sport.ua представляет превью финского этапа.

Напомним, что восьмой этап изначально должна была принимать Тюмень, но из-за допинговых скандалов вокруг российской сборной, этап был перенесен в Финляндии. По факту, Россия сама отказалась от проведения этапа, но все понимали, что если он останется в Тюмени, то будет массовый бойкот со стороны стран-участниц.

Итак, Контиолахти.

В прошлом сезоне Финляндия не принимала этап Кубка мира, а в этом волею случая выпало аж два этапа – Кубок мира и Кубок IBU. На последнем турнире Руслан Ткаленко выиграл «бронзу» в спринте.

В 2015-м Контиолахти принимал чемпионат мира по биатлону. Тогда блестящее выступление удалось Валентине Семеренко, завоевавшей две медали – «бронзу» в спринте и победив в гонке с массовым стартом.

Наша «коронка», женская эстафета, тогда завершилась провалом – шестым местом.

Трасса в Контиолахти известна своей «стеной» - очень крутым подъемом, ставшим уже таким заезженным штампом отечественных комментаторов. Можно спорит, но в ближайшие три дня слово «стіна» во время трансляций биатлона на отечественном ТВ вы услышите не меньше 25-ти раз.

Ниже схема трассы в Контиолахти

Сборная Украины

Сборная Украины выступит на этом этапе без Елены Пидгрушной, которая завершила для себя сезон, а также без Валентины Семеренко, которая его только недавно начала, но уже также отправилась готовиться к следующему сезону.

Продолжает борьбу Юлия Джима, которая в этом сезоне очень неплохо раскаталась, поднявшись уже на восьмое место в общем зачете.

Также выступят Ирина Варвинец и Анастасия Меркушина, плюс добавившиеся к ним резервистки этого сезона Ольга Абрамова и Надежда Белкина.

У мужчин же, состав самый оптимальный на данный момент: Пидручный, Семенов, Прима – эта тройка не обсуждается. Семаков и Жирный – два наших «легионера», но они все равно сильнее украинской молодежи.

Остальные сборные

По сравнению с этапом Кубка мира в Пхенчхане возвращаются в гонки представители сборной Норвегии – братья Бё и Эмиль Свендсен.

А вот Симон Шемпп все еще не оправился после болезни и пропустит Контиолахти.

В спринте не выступят также Лессер, Акимова и Пройсс. Соответственно, они же пропустят и гонки преследования.

Расписание этапа:

10 марта, 18:45. Спринт 7.5 км, Женщины
10 марта, 15:30. Спринт 10 км, Мужчины
11 марта, 16:15. Гонка преследования 10 км, Женщины
11 марта, 13:00. Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
12 марта, 17:15. Смешанная эстафета
12 марта, 14:30. Одиночная смешанная эстафета

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.