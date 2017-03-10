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Лилия ВАЙГИНА-ЕФРЕМОФА: «В Контиолахти самый сложный последний подъем»

Экс-биатлонистка поделилась ожиданиями от этапа Кубка мира в Контиолахти

  • 10.03.2017 12:10
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Лилия ВАЙГИНА-ЕФРЕМОФА: «В Контиолахти самый сложный последний подъем»
Именитая экс-биатлонистка рассказала об особенностях финской трассы и отметила прогресс мужской сборной Украины.
 
«В Контиолахти есть самый самый сложный подъем, последний - там, где шапка падает. Если здоровье позволит его вытерпеть и выйти до конца, то проигрыша не будет. В основном, проигрывают на этом подъеме. Честно признаться, из-за работы, я мало смотрела гонок, но могу отметить, что мужская команда хорошо добавила в эстафетах – это основной прогресс сезона» - прокомментировала Лилия Вайгина-Ефремова.
 
12 марта Вайгина-Ефремова примет участие в проекте «Эксперты биатлона», где прокомментирует смешанные эстафеты 8-го этапа Кубка мира в Контиолахти. Встреча состоится в 13:30 в столичном пабе «Бочка» на улице Крещатик 19 а. 

 

Источник — Sport.ua

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