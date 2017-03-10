Лилия ВАЙГИНА-ЕФРЕМОФА: «В Контиолахти самый сложный последний подъем»

вызвать одно... и когда он в штабе был - вызывали дофига кого, но даже в товарняках не выпустили

О глор ФК Шуба , ты просто упоротый? Или прикидываешься? Напомни, кто там пустил игрока в матче ...

Шахов когда выходил за сборную, хорошую игру показал, сейчас за свой клуб хорошую игру показывает...

По Малиновькому і Шахову. Щось сумніваюся що вони будуть грати. Хоча Малиновський ще має трохи ша...