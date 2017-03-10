Контиолахти. Мартен Фуркад выиграл спринт с примуществом в 0,6с

В финском Контиолахти завершилась мужская спринтерская гонка в рамках восьмого этапа кубка мира.
Спринт. Мужчины
1. Мартен Фуркад (0+1) 22:17.0
2. Онджей Моравец (0+0) +0.6
3. Эмиль Свендсен (0+0) +9.4
...
26. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:10.4
42. Артем Прима (0+1) +1:36.0
47. Сергей Семенов (1+2) +1:51.9
57. Александр Жирный (0+2) +2:11.5
59. Владимир Семаков (0+2) +2:15.1
Источник — Sport.ua
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Призеры мужского спринта.Биатлон .Контиолахти 2017.
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