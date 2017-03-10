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Контиолахти. Мартен Фуркад выиграл спринт с примуществом в 0,6с

Украинский биатлонисты не могут похвастаться ни стрельбой, ни ходом

  • 10.03.2017 16:49
  • 1115 просмотров
  • 2 комментария
Метки

В финском Контиолахти завершилась мужская спринтерская гонка в рамках восьмого этапа кубка мира.

Спринт. Мужчины
1. Мартен Фуркад (0+1) 22:17.0
2. Онджей Моравец (0+0) +0.6
3. Эмиль Свендсен (0+0) +9.4
...
26. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:10.4
42. Артем Прима (0+1) +1:36.0
47. Сергей Семенов (1+2) +1:51.9
57. Александр Жирный (0+2) +2:11.5
59. Владимир Семаков (0+2) +2:15.1

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    podleschik
      podleschik, 10.03.2017 17:11
    +1
    не хочу никого обидеть, но! ленивые бездари! вы не хотите тренироваться, не стараетесь прыгнуть выше головы! привыкли в 50 входить и все...
    Ссылка
    Андрей Козак
    online
      Андрей Козак, 10.03.2017 17:58
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=I9u0rVSTo8U
    Призеры мужского спринта.Биатлон .Контиолахти 2017.
    Ссылка
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