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Экхофф выигрывает спринт, Меркушина замкнула топ-30

Старт этапа в Контиолахти не удался украинским биатлонистам

  • 10.03.2017 20:09
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  • 3 комментария
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В финском Контиолахти завершилась женская спринтерская гонка в рамках восьмого этапа кубка мира.

Спринт. Женщины
1. Тирил Экхоф (0+0) 19:18.4
2. Лаура Далмайер (0+1) +18.3
3. Дарья Домрачева (0+0) +20.4
...
30. Анастасия Меркушина (0+0) +1:15.5
33. Ирина Варвинец (0+0) +1:21.0
34. Юлия Джима (1+0) +1:23.1
42. Ольга Абрамова (0+1) +1:36.4
44. Надежда Белкина (0+0) +1:38.8

Источник — Федерация биатлона Украины

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