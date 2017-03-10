Экхофф выигрывает спринт, Меркушина замкнула топ-30

В финском Контиолахти завершилась женская спринтерская гонка в рамках восьмого этапа кубка мира.
Спринт. Женщины
1. Тирил Экхоф (0+0) 19:18.4
2. Лаура Далмайер (0+1) +18.3
3. Дарья Домрачева (0+0) +20.4
...
30. Анастасия Меркушина (0+0) +1:15.5
33. Ирина Варвинец (0+0) +1:21.0
34. Юлия Джима (1+0) +1:23.1
42. Ольга Абрамова (0+1) +1:36.4
44. Надежда Белкина (0+0) +1:38.8
Источник — Федерация биатлона Украины
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Призеры женской спринтерской гонки. Контиолахти 2017
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