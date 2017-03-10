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Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в спринте

Француз завоевал очередной трофей

  • 10.03.2017 22:00
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Reuters
© Reuters

Лидер общего зачета Мартен Фуркад досрочно завоевал Малый хрустальный глобус в спринте.

Француз сегодня выиграл спринт в Контиолахти и стал недосягаемым для заперников.

Напомним, что по итогам минувшего этапа в Пхенчхане Фуркад в шестой раз подряд выиграл общий зачет кубка мира.

Источник — Sport.ua

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