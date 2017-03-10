Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в спринте

Лидер общего зачета Мартен Фуркад досрочно завоевал Малый хрустальный глобус в спринте.
Француз сегодня выиграл спринт в Контиолахти и стал недосягаемым для заперников.
Напомним, что по итогам минувшего этапа в Пхенчхане Фуркад в шестой раз подряд выиграл общий зачет кубка мира.
Источник — Sport.ua
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