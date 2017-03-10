Контиолахти-2017. Старт-листы гонок преследования

Завтра, 11 марта, в финском Контиолахти пройдут две гонки преследования в рамках восьмого этапа кубка мира.
Преследование. Мужчины (13:00)
26. Дмитрий Пидручный +1:10
42. Артем Прима +1:36
47. Сергей Семенов +1:52
57. Александр Жирный +2:12
59. Владимир Семаков +2:15
Преследование. Женщины (16:15)
30. Анастасия Меркушина +1:16
33. Ирина Варвинец +1:21
34. Юлия Джима +1:23
42. Ольга Абрамова +1:36
44. Надежда Белкина +1:39
А в эстонском Отепяа пройдут две спринтерские гонки в рамках заключительного этапа кубка IBU.
Спринт. Женщины (10:00)
13. Мария Кручова
24. Юлия Журавок
42. Яна Бондарь
65. Юлия Бригинец
83. Вита Семеренко
Спринт. Мужчины (13:00)
4. Руслан Ткаленко
14. Андрей Доценко
63. Максим Ивко
80. Денис Насыко
99. Артем Тищенко
Источник — Федерация биатлона Украины
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