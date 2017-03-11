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Кубок IBU. Результаты женской спринтерской гонки

Лучшая из украинок, Юлия Журавок, финишировала на 8-й позиции

  • 11.03.2017 11:14
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В эстонском Отепяа завершилась женская спринтерская гонка в рамках заключительного этапа кубка IBU.

Спринт. Женщины
1. Энора Латюйер (0+1) 23:17.4
2. Жюли Симон (0+0) +4.3
3. Анна Никулина (0+0) +13.4
...
8. Юлия Журавок (0+0) +55.8
30. Мария Кручова (1+1) +2:10.1
58. Яна Бондарь (2+3) +3:34.8
74. Юлия Бригинец (0+1) +4:49.2

Источник — Федерация биатлона Украины

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