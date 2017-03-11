Кубок IBU. Результаты женской спринтерской гонки

В эстонском Отепяа завершилась женская спринтерская гонка в рамках заключительного этапа кубка IBU.
Спринт. Женщины
1. Энора Латюйер (0+1) 23:17.4
2. Жюли Симон (0+0) +4.3
3. Анна Никулина (0+0) +13.4
...
8. Юлия Журавок (0+0) +55.8
30. Мария Кручова (1+1) +2:10.1
58. Яна Бондарь (2+3) +3:34.8
74. Юлия Бригинец (0+1) +4:49.2
Источник — Федерация биатлона Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кубок IBU.Спринт.Женщины. Отепяа 2017.Вся гонка
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.