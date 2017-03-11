Контиолахти-2017. Гонки преследования. LIVE с 13:00

Двумя гонка преследования продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону.
Сегодня на старт выйдет 10 представителей Украины. Правда, стартовые позиции наших спортсменов далеки от идеальных, будем бороться.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонок! Болеем вместе!
Начало мужской гонки преследования в 13:00, женской – в 16:15.
Источник — Sport.ua
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