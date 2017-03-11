Контиолахти. Пайффер выигрывает гонку преследования, Пидручный - 21-й

Победителем гонки преследования в финском Контиолахти стал немец Арнд Пайффер, который неожиданно сумел выиграть финишную разборку у Симона Эдера и Эмиля Свендсена.

Конечно, главным фаворитом гонки был Мартен Фуркад, но он сегодня допустил слишком много промахов – четыре, поэтому довольствовался лишь пятым местом. На финальной стрельбе француз дрогнул и дважды промазал, что лишило его шансов на медаль, а сделай Мартен на промах меньше – победа была бы его.

За места на подиуме на протяжении гонки боролись сразу шесть биатлонистов. Помимо Фуркада претендовали на награды Пайффер, Эдер, Свендсен, Расторгуев и Бё.

Немецкий спортсмен дважды возглавлял протокол по ходу гонки, но его все время настигали соперники, отыгрывая по 8-10 секунд за часть круга. Так же было и после финальной стрельбы, когда Арнд ушел лидером с небольшим преимуществом. Перед финишем гонку возглавил Симон Эдер, но, как оказалось, Пайффер лишь экономил силы, пропустив вперед австрийца – финишный рывок остался за немцем.

Эмиль Свендсен попытался вклиниться в борьбу за «золото», но бросил работу за 50 метров до финиша, согласившись на «бронзу».

Что касается украинцев, то наши биатлонисты провели гонку под стать спринту – без скорости и с промахами. Пидручный сумел подняться на 21-е место с 26-й стартовой позиции, заехал в очки и Артем Прима.

1. Арнд Пайффер (0+0+0+0) 30:35.0

2. Симон Эдер (0+0+1+1) +0.3

3. Эмиль Свендсен (0+0+1+1) +2.3

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21. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +1:29.9

36. Артем Прима (1+0+1+0) +2:34.8

41. Сергей Семенов (0+2+2+0) +3:02.8

51. Александр Жирный (2+0+2+0) +4:54.9

54. Владимир Семаков (3+2+0+1) +6:16.3