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Отепяа 2017. Результаты мужской спринтерской гонки

Андрей Доценко стал 14-м, Руслан Ткаленко - 20-м

  • 11.03.2017 15:02
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В мужском спринте финального этапа Кубка IBU в Отепяя все четверо украинцев сумели финишировать с кубковыми очками.

Лучший результат среди наших ребят показал Андрей Доценко, впервые на таком уровне вошедший в двадцатку сильнейших и установивший планку нового личного рекорда на 14-й позиции. Спринт Андрей пробежал всего с одним промахом и до топ-десятки не хватило лишь 11 секунд.

На гораздо более высокий результат при условии более качественной стрельбы был способен Руслан Ткаленко. Но Руслана вновь подвела стойка: три промаха отправили его из числа претендентов на подиум в конец второго десятка. Да и для того, чтобы финишировать 20-м, Ткаленко пришлось серьезно побороться на последнем круге, отыграв на нем 11 позиций! За волю к лучшему результату- большой плюс, но направление основной работы в следующее межсезонье очевидно…

Максим Ивко и Денис Насыко порадовали неплохой стрельбой, ограничившись одним кругом штрафа у каждого и финишироав 28-м и 37-м соответственно.

Очередную победу в гонке одержал Александр Логинов, вновь вернувшийся на Кубок IBU, подальше от глаз Мартена Фуркада. Сегодня россиянин первый даже с двумя кругами штрафа и на 14 секунд впереди настрелявшего вдвое меньше промахов норвежца Хенрика Лабелунда. Третий – швейцарец Мартин Йегер.

Несмотря на обилие побед и подиумов, Логинов, тем не менее, остался вторым в итоговом общем зачете, который выиграл его партнер по сборной Алексей Волков. Лучший из украинцев Руслан Ткаленко – 26-й. Причем, Руслан именно сегодня опередил на 12 очков Александра Жирного, который в итоге 28-й.

Завтра в Отепяя пройдут последние гонки Кубка IBU сезона 2016/17 – одиночный микст и смешанная эстафета.

Спринт. Мужчины
1. Александр Логинов (1+1) 28:00.9
2. Хенрик Лабелунд (0+1) +14.3
3. Мартин Йегер (0+2) +21.2
...
14. Андрей Доценко (1+0) +1:12.7
20. Руслан Ткаленко (0+3) +1:28.8
28. Максим Ивко (0+1) +1:45.5
37. Денис Насыко (1+0) +2:02.3

Источник — Федерация биатлона Украины

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