Отепяа 2017. Результаты мужской спринтерской гонки

В мужском спринте финального этапа Кубка IBU в Отепяя все четверо украинцев сумели финишировать с кубковыми очками.



Лучший результат среди наших ребят показал Андрей Доценко, впервые на таком уровне вошедший в двадцатку сильнейших и установивший планку нового личного рекорда на 14-й позиции. Спринт Андрей пробежал всего с одним промахом и до топ-десятки не хватило лишь 11 секунд.



На гораздо более высокий результат при условии более качественной стрельбы был способен Руслан Ткаленко. Но Руслана вновь подвела стойка: три промаха отправили его из числа претендентов на подиум в конец второго десятка. Да и для того, чтобы финишировать 20-м, Ткаленко пришлось серьезно побороться на последнем круге, отыграв на нем 11 позиций! За волю к лучшему результату- большой плюс, но направление основной работы в следующее межсезонье очевидно…



Максим Ивко и Денис Насыко порадовали неплохой стрельбой, ограничившись одним кругом штрафа у каждого и финишироав 28-м и 37-м соответственно.



Очередную победу в гонке одержал Александр Логинов, вновь вернувшийся на Кубок IBU, подальше от глаз Мартена Фуркада. Сегодня россиянин первый даже с двумя кругами штрафа и на 14 секунд впереди настрелявшего вдвое меньше промахов норвежца Хенрика Лабелунда. Третий – швейцарец Мартин Йегер.



Несмотря на обилие побед и подиумов, Логинов, тем не менее, остался вторым в итоговом общем зачете, который выиграл его партнер по сборной Алексей Волков. Лучший из украинцев Руслан Ткаленко – 26-й. Причем, Руслан именно сегодня опередил на 12 очков Александра Жирного, который в итоге 28-й.



Завтра в Отепяя пройдут последние гонки Кубка IBU сезона 2016/17 – одиночный микст и смешанная эстафета.



Спринт. Мужчины

1. Александр Логинов (1+1) 28:00.9

2. Хенрик Лабелунд (0+1) +14.3

3. Мартин Йегер (0+2) +21.2

...

14. Андрей Доценко (1+0) +1:12.7

20. Руслан Ткаленко (0+3) +1:28.8

28. Максим Ивко (0+1) +1:45.5

37. Денис Насыко (1+0) +2:02.3