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Дальмайер победила в гонке преследования, Варвинец 7-я!

Немке снова не было равных, украинки улучшили свои позиции

  • 11.03.2017 17:16
  • 781 просмотров
  • 3 комментария
Метки

В финском Контиолахти завершилась женская гонка преследования в рамках восьмого этапа кубка мира.

Преследование. Женщины
1. Лаура Далмайер (0+1+0+0) 28:20.7
2. Мари Дорэн Абер (1+0+0+1) +16.5
3. Лиза Виттоцци (0+1+0+0) +19.9
...
7. Ирина Варвинец (0+0+0+0) +32.6
26. Юлия Джима (0+0+1+1) +1:58.1
40. Анастасия Меркушина (2+0+0+1) +3:16.1
51. Ольга Абрамова (0+1+2+0) +3:49.7
54. Надежда Белкина (0+1+1+2) +4:39.2

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 11.03.2017 17:38
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=x7sMpodiUuE&feature=youtu.be
    Стрельба и Финиш Ирины Варвинец в гонке преследования.
    Ссылка
    solova63
      solova63, 11.03.2017 17:40
    +1
    Ну в общем ничего не меняется в нашем королевстве: Варвинец-точно, но очень медленно, Джима- стабильные промахи 5м выстрелом, Меркушина... И долбаный рузге-шлак, стабильно не попадающий даже в очковую зону, но зато регулярно занимающий места в 5-6 десятке!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 11.03.2017 18:20
    0
    solova63, 11.03.2017 17:40
    Ну в общем ничего не меняется в нашем королевстве: Варвинец-точно, но очень медленно, Джима- стабильные промахи 5м выстрелом, Меркушина... И долбаный рузге-шлак, стабильно не попадающий даже в очковую зону, но зато регулярно занимающий места в 5-6 десятке!
    Очень медленно? Т.е. подняться с 33 на 7 место - это медленно? При относительно небольшом количестве промахов у соперниц стать второй по чистому времени персьюта - это медленно? А как же быстро должно выглядеть? Конкретно в этой гонке Варвинец проявила себя здорово, став еще и лучшей по скорострельности. Поздновато, конечно, сезон уже заканчивается. Но главное - потенциал у нее приличный, если в этом году не будет проблем с подготовкой, то в олимпийском следующем сезоне на Иру можно всерьез рассчитывать.
    Ссылка
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