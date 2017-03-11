Дальмайер победила в гонке преследования, Варвинец 7-я!

В финском Контиолахти завершилась женская гонка преследования в рамках восьмого этапа кубка мира.
Преследование. Женщины
1. Лаура Далмайер (0+1+0+0) 28:20.7
2. Мари Дорэн Абер (1+0+0+1) +16.5
3. Лиза Виттоцци (0+1+0+0) +19.9
...
7. Ирина Варвинец (0+0+0+0) +32.6
26. Юлия Джима (0+0+1+1) +1:58.1
40. Анастасия Меркушина (2+0+0+1) +3:16.1
51. Ольга Абрамова (0+1+2+0) +3:49.7
54. Надежда Белкина (0+1+1+2) +4:39.2
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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Стрельба и Финиш Ирины Варвинец в гонке преследования.
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