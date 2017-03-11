Стартовые составы воскресных эстафет на Кубке мира и IBU

Завтра, 12 марта, в финском Контиолахти пройдут две смешанные эстафеты в рамках восьмого этапа кубка мира.
Одиночная смешанная (14:30)
9-1. Анастасия Меркушина
9-2. Артем Прима
Классическая смешанная (17:15)
8-1. Ирина Варвинец
8-2. Юлия Джима
8-3. Сергей Семенов
8-4. Дмитрий Пидручный
А в эстонском Отепяа пройдут две смешанные эстафеты в рамках заключительного этапа кубка IBU.
Одиночная смешанная (10:00)
6-1. Мария Кручова
6-2. Максим Ивко
Классическая смешанная (12:30)
6-1. Юлия Журавок
6-2. Вита Семеренко
6-3. Руслан Ткаленко
6-4. Андрей Доценко
Источник — Федерация биатлона Украины
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