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Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «В Контиолахти в основном пьяные русские»

Украинский биатлонист рассказал, чем ему не нравится финская трасса

  • 12.03.2017 10:55
  • 1641 просмотров
  • 12 комментария
Метки
biathlоn.com.ua. Дмитрий Пидручный
© biathlоn.com.ua. Дмитрий Пидручный

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в спринте на кубке мира в финском Контиолахти.

«Возможно это была самая тяжелая гонка в этом сезоне. Бежалось очень тяжело. Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», - сказал Пидручный.

В спринтерской гонке Дмитрий Пидручный с промахом на стрельбе стоя финишировал на 26-ом месте. Еще четыре украинца не попали в топ -40.

Источник — Подробности

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Комментарии
    Kropivnizki_NET
      Kropivnizki_NET, 12.03.2017 11:07
    -25
    Ах вот оно в чем дело, Михалыч. То патроны не той системы были, то алконавты...
    Судя по результатам, это вы там бухие были.
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    space1961
      space1961, 12.03.2017 11:11
    +20
    Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «В Контиолахти в основном пьяные русские»
    как так?какие русские,"ихтамнет"-это финская самооборона!)))
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    Shiman2020
      Shiman2020, 12.03.2017 11:11
    -27
    21-й. И это лучший результат. Остальные - 36, 41, 51, 54. Конечно пьяные русские всему виной, кто же еще.
    А еще русские хакеры управляли закрытием мишеней.
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    Dneprovs
      Dneprovs, 12.03.2017 11:18
    -25
    Русские, купили сволочи себе шенгенские визы и бухают в еуропе, мешают нашим.
    Но ничего, вот дадут нам летом безвиз, мы там всем покажем кузькину мать.
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    stopor2016
      stopor2016, 12.03.2017 11:24
    -24
    Да гранаты у него не той системы (с).
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    Jeck
      Jeck, 12.03.2017 11:26
    +21
    І що тут незвичного , вони всюди такі.
    Було би дивно, якби вони були тверезі.
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    Lex Aries
      Lex Aries, 12.03.2017 11:45
    -8
    Jeck, 12.03.2017 11:26
    І що тут незвичного , вони всюди такі.
    Було би дивно, якби вони були тверезі.
    ______________________________________
    А у нас все трезвенники?
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    Observer
      Observer, 12.03.2017 11:54
    +12
    Ахаха)))) Молоток! Красиво попустив окупантів Респект і уважуха!
    ЗІ. А ольгінські тролі вже тут як тут, дуже оперативно працюють
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    Oleksan75
      Oleksan75, 12.03.2017 12:07
    +6
    Поясняю тупо..рылым ватникам слова Пидручного - бежалось тяжело просто потому что трасса такая, а не потому что кругом пьяное быыдло. Это как два независимых друг от друга события. Например, в Турции светит солнце, а возле бассейна валяются ужраные уроды. Но не от этого солнце светит, а независимо))
    За фразу "..людей мало. В основном русские, пьяные!" вообще пять!)
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    arkada56
      arkada56, 12.03.2017 12:15
    +2
    Kropivnizki_NET, 12.03.2017 11:07
    Ах вот оно в чем дело, Михалыч. То патроны не той системы были, то алконавты...
    Судя по результатам, это вы там бухие были.
    Параша:пянь,срань и рвань.
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    Кепік
    online
      Кепік, 12.03.2017 12:21
    +2
    Зразу видно сепарів і прихованих сепарів по коментах. Для СБУ роботи не початий край...
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    Трактор
    online
      Трактор, 12.03.2017 12:28
    0
    В Пхенчхане "трасса ужасная", здесь болельщики не те.... и вообще дайте медальку Пётр Алексеевич
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