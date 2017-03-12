Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «В Контиолахти в основном пьяные русские»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в спринте на кубке мира в финском Контиолахти.

«Возможно это была самая тяжелая гонка в этом сезоне. Бежалось очень тяжело. Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», - сказал Пидручный.

В спринтерской гонке Дмитрий Пидручный с промахом на стрельбе стоя финишировал на 26-ом месте. Еще четыре украинца не попали в топ -40.