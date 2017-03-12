Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «В Контиолахти в основном пьяные русские»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в спринте на кубке мира в финском Контиолахти.
«Возможно это была самая тяжелая гонка в этом сезоне. Бежалось очень тяжело. Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», - сказал Пидручный.
В спринтерской гонке Дмитрий Пидручный с промахом на стрельбе стоя финишировал на 26-ом месте. Еще четыре украинца не попали в топ -40.
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Судя по результатам, это вы там бухие были.
как так?какие русские,"ихтамнет"-это финская самооборона!)))
А еще русские хакеры управляли закрытием мишеней.
Но ничего, вот дадут нам летом безвиз, мы там всем покажем кузькину мать.
Було би дивно, якби вони були тверезі.
Було би дивно, якби вони були тверезі.
А у нас все трезвенники?
ЗІ. А ольгінські тролі вже тут як тут, дуже оперативно працюють
За фразу "..людей мало. В основном русские, пьяные!" вообще пять!)
Судя по результатам, это вы там бухие были.
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