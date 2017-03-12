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Отепяа 2017. Украинскую команду сняли с одиночной смешанной эстафеты

Украинцы на целый круг отстали от лидеров гонки

  • 12.03.2017 11:10
  • 1660 просмотров
  • 5 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Анастасия Меркушина
© biathlon.com.ua. Анастасия Меркушина

В эстонском Отепяа закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках заключительного этапа кубка IBU. Последний раз до этого сборную Украины снимали, как круговых (за круговое отставание от лидеров - прим. Sport.ua), 3 года назад на кубке мира, а всего такое было 4 раза в истории.

Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (1+5) 35:24.4
2. Норвегия (0+5) +8.4
3. Швеция (0+7) +26.9
...
Украина - сняты, как круговые.

Повні результати гонки тут

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    msukoshvili
      msukoshvili, 12.03.2017 11:27
    -8
    Комментарий свернут. Показать
    Картина украинца Ильи Репина - Приплыли!
    или так:
    "Ну небыло такого никогда, и вот опять это случилось" - В. Черномырдин, экс-премьер России.
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    Андрей Козак
      Андрей Козак, 12.03.2017 11:28
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=RnQb1DhdJNc
    Одиночная смешаная эстафета.Биатлон.Кубок IBU. Отепяа 2017.
    Ссылка
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 12.03.2017 11:48
    0
    Бывает и хуже.
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    Евгений Зима
      Евгений Зима, 12.03.2017 11:53
    +1
    Да кому нужен этот IBU сраный, там он кубок мира идет!!!
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    eolitic
    online
      eolitic, 12.03.2017 12:19
    0
    А поподробней на чьем етапе? Сколько промахов на момент дисквалификации? Учитивая кто бежал у нас, не сильно такой результат и удивителен
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