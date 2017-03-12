Отепяа 2017. Украинскую команду сняли с одиночной смешанной эстафеты

В эстонском Отепяа закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках заключительного этапа кубка IBU. Последний раз до этого сборную Украины снимали, как круговых (за круговое отставание от лидеров - прим. Sport.ua), 3 года назад на кубке мира, а всего такое было 4 раза в истории.
Одиночная смешанная эстафета
1. Россия (1+5) 35:24.4
2. Норвегия (0+5) +8.4
3. Швеция (0+7) +26.9
...
Украина - сняты, как круговые.
Повні результати гонки тут
Источник — Федерация биатлона Украины
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"Ну небыло такого никогда, и вот опять это случилось" - В. Черномырдин, экс-премьер России.
Одиночная смешаная эстафета.Биатлон.Кубок IBU. Отепяа 2017.
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