Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Контиолахти. Смешанные эстафеты. LIVE

Текстовая онлайн-трансляция смешанных эстафет на этапе Кубка мира по биатлону

  • 12.03.2017 11:54
  • 332 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Контиолахти. Смешанные эстафеты. LIVE
Смешанными эстафетами завершится восьмой этап Кубка миро в Контиолахти.
 
Sport.ua проведет текстовые онлайн-трансляции гонок. Начало первой в 14:30. Болеем вместе!
 
Одиночная смешанная (14:30)
9-1.  Анастасия Меркушина
9-2.  Артем Прима
 
Классическая смешанная (17:15)
8-1.  Ирина Варвинец
8-2.  Юлия Джима
8-3.  Сергей Семенов
8-4.  Дмитрий Пидручный

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.