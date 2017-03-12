Контиолахти. Смешанные эстафеты. LIVE

Смешанными эстафетами завершится восьмой этап Кубка миро в Контиолахти.
Sport.ua проведет текстовые онлайн-трансляции гонок. Начало первой в 14:30. Болеем вместе!
Одиночная смешанная (14:30)
9-1. Анастасия Меркушина
9-2. Артем Прима
Классическая смешанная (17:15)
8-1. Ирина Варвинец
8-2. Юлия Джима
8-3. Сергей Семенов
8-4. Дмитрий Пидручный
Источник — Sport.ua
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