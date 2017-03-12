Отепяа 2017. Семеренко помогла Украине завоевать бронзу в эстафете

В Отепяа завершилась смешанная эстафета в рамках заключительного этапа кубка IBU.
Украинская команда выступала в следующем составе: Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко.
Женщины таки получили повышенную квоту в кубке наций IBU, заняв пятое место. По правилам вычитается одна эстафета и одна личная гонка. С учетом вычитания, мы и смогли опередить сборную Швеции.
Смешанная эстафета
1. Норвегия (0+7) 1:24:20.1
2. Франция (0+7) +21.4
3. Украина (0+7) +26.4
4. Россия (1+3) +38.2
5. Австрия (0+8) +58.4
6. Германия (0+7) +1:13.9
Полные результаты гонки здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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Заплутався вже з тими естафетами, виявляється є звичайна естафета, змішана естафета і одиночна змішана
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