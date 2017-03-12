Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Отепяа 2017. Семеренко помогла Украине завоевать бронзу в эстафете

Украинская команда отстала от лидеров на 26.4 секунды

  • 12.03.2017 14:11
  • 1664 просмотров
  • 1 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Вита Семеренко
© biathlon.com.ua. Вита Семеренко

В Отепяа завершилась смешанная эстафета в рамках заключительного этапа кубка IBU.

Украинская команда выступала в следующем составе: Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко.

Женщины таки получили повышенную квоту в кубке наций IBU, заняв пятое место. По правилам вычитается одна эстафета и одна личная гонка. С учетом вычитания, мы и смогли опередить сборную Швеции.

Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+7) 1:24:20.1
2. Франция (0+7) +21.4
3. Украина (0+7) +26.4
4. Россия (1+3) +38.2
5. Австрия (0+8) +58.4
6. Германия (0+7) +1:13.9

Полные результаты гонки здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 12.03.2017 14:29
    +1
    Молодці
    Заплутався вже з тими естафетами, виявляється є звичайна естафета, змішана естафета і одиночна змішана
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.