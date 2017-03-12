Отепяа 2017. Семеренко помогла Украине завоевать бронзу в эстафете

© biathlon.com.ua. Вита Семеренко

В Отепяа завершилась смешанная эстафета в рамках заключительного этапа кубка IBU. Украинская команда выступала в следующем составе: Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко. Женщины таки получили повышенную квоту в кубке наций IBU, заняв пятое место. По правилам вычитается одна эстафета и одна личная гонка. С учетом вычитания, мы и смогли опередить сборную Швеции. Смешанная эстафета 1. Норвегия (0+7) 1:24:20.1

2. Франция (0+7) +21.4

3. Украина (0+7) +26.4

4. Россия (1+3) +38.2

5. Австрия (0+8) +58.4

6. Германия (0+7) +1:13.9 Полные результаты гонки здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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