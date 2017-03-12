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Контиолахти 2017. Украина седьмая в одиночной смешанной эстафете

Победу в гонке одержала сборная Австрии

  • 12.03.2017 15:27
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Sport.ua. Анастасия Меркушина
© Sport.ua. Анастасия Меркушина

В финском Контиолахти закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках восьмого этапа кубка мира.

Одиночная смешанная эстафета
1. Австрия Австрия (0+5) 31:35.1
2. США США (0+5) +32.8
3. Германия Германия (0+6) +33.3
4. Франция Франция (0+8) +36.5
5. Казахстан Казахстан (0+7) +47.8
6. Чехия Чехия (0+8) +51.1
7. Украина Украина (0+8) +1:01.3
8. Швеция Швеция (2+8) +1:07.3

В составе украинской команды выступали Артем Прима и Анастасия Меркушина.

Источник — Федерация биатлона Украины

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