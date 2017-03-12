Контиолахти 2017. Украина седьмая в одиночной смешанной эстафете

В финском Контиолахти закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках восьмого этапа кубка мира.
Одиночная смешанная эстафета
1. Австрия (0+5) 31:35.1
2. США (0+5) +32.8
3. Германия (0+6) +33.3
4. Франция (0+8) +36.5
5. Казахстан (0+7) +47.8
6. Чехия (0+8) +51.1
7. Украина (0+8) +1:01.3
8. Швеция (2+8) +1:07.3
В составе украинской команды выступали Артем Прима и Анастасия Меркушина.
Источник — Федерация биатлона Украины
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