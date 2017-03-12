Яким би не був важким етап Кубку світу, яка б втома ні накопичилася в ногах, скільки б критичних стріл не випустили в спортсменів - в естафетних гонках українська команда перетворюється! У змішаній естафеті, яка завершила восьмий етап Кубку світу в Контіолахті, нашій збірній вдався жирний знак оклику - третє місце на подіумі з кращою стрільбою серед усіх команд!



Уже перший етап гонки показав: українці претендуватимуть сьогодні на помітну роль в гонці. Ірина Варвинець до кінця сезону впоралася з усіма проблемами, які переслідували її по ходу сезону, і гонку за гонкою штампує результати, що радують уболівальників. На першому етапі міксту вона ідеально впоралася з вогневими рубежами і свій відрізок пройшла другою, на 20 секунд відставши від француженки Марі Дорен Абер. Тут же з числа претендентів на подіум випали головні фаворити - норвежці. Скандинавська команда єдиною з топ-збірних виставила на мікст максимально бойовий склад, проте вже Марте Олсбю двома колами штрафу і 100-секундним відставанням відправила свою команду в нокаут.



На другому етапі в нашій команді відбулася заміна – замість, спочатку заявленої, Юлії Джими на старт вийшла Ольга Абрамова. І спочатку здавалося, що ця рокіровка серйозно зменшує шанси України на подіум: Оля увійшла в сезон по його ходу без повноцінної підготовки з командою, на попередніх етапах показувала не найвищі результати, та й взаємини з естафетами у неї не завжди складалися гладко. Перший рубіж ці побоювання тільки підтвердилися: ліжка у Абрамової вийшла "валідольною": повний комплект запасних патронів. Зате в стійці Оля впоралася на відмінно, а потім ще на останньому колі нагадала про себе, як про досить швидку лижницю! Так, збірна Франції пішла вперед більш ніж на хвилину, але німкені, які йшли другими, були всього в 25-ти секундах попереду, а прийшли третіми представниці Словаччини - і зовсім поруч.



Першим з наших чоловіків взявся за справу Сергій Семенов і видав відмінний етап! Всього один запасний патрон, повернення до призової трійки, скорочення відставання від лідерів до 50-ти секунд - ось підсумок 7,5 кілометрів Сергія на трасі! Попереду все також залишалися французи з німцями, а ось словацька збірна, яка не володіє сильним чоловічим складом, прогнозовано відпала. Зате включилися в боротьбу їхні сусіди з Чехії і наші - з Росії, перед якими українці і мали перевагу в 10 і 20 секунд відповідно.



Долю медалі партнери по збірній передали в надійні капітанські руки Дмитра Підручного. І Діма не підкачав! Основна боротьба у нього йшла не з Міхалом Крчмаром, який в стрільбі лежачи несподівано пішов на штрафне коло, а з Євгеном Гаранічевим. І в цій боротьбі нерви у Підручного виявилися міцнішими: по допомогу до запасних патронів Діма звертався по одному разу на кожному рубежі, в той час як росіянин ледь не відправився на додаткові 150 метрів після стійки. Перед фінальним колом перевага нашого спортсмена над суперником становила 14 секунд, що теоретично залишало можливості Гаранічеву для боротьби. Але Підручний провів чудове останнє коло! Жага подіуму і відповідальність за команду були настільки великі, що в контіолахтінську стіну Дмитро просто злетів! І на фініші навіть від часу переможця відстав менш ніж на півхвилини!



Браво, команда! Це всього лише четвертий для нас подіум в сезоні, тому кожен з них цінний особливо.



Збірна Франції, яка виступала без достроково закінчив сезон Мартена Фуркада, як захопила лідерство після першого рубежу, так і не опускалася нижче першого рядка. Навіть досить нервова стрілянина Кантена Фіона Майї на останньому етапі і титанічні зусилля Арнда Пайффера в гонитві не допомогли Німеччині хоча б нав'язати боротьбу на фініші. Останню сотню метрів Фійон Майї гордо проїхав з прапором своєї країни!



Після цієї гонки боротьба в Кубку націй для нашої країни, мабуть, закінчилася: невдача чеської команди, яка фінішувала шостою, збільшила перевагу українців над чехами і в чоловічому (до 105 очок), і в жіночому (до 136 очок) заліках. Такий провал спринту в Холменколлені неможливо уявити :) У чоловіків Україна - шоста, у жінок - третя.



Попереду залишився один етап Кубка світу. У найближчу п'ятницю в Холменколлені спортсмени змагатимуться на дистанції спринтів.

Змішана естафета

1. Франція (0+9) 1:11:34.5

2. Німеччина (0+10) +11.0

3. Україна (0+6) +27.1

4. Росія (0+10) +47.8

5. Норвегія (3+8) +1:15.0

6. Чехія (2+13) +1:22.4

7. Італія (1+12) +1:31.1

8. США (1+9) +1:37.4