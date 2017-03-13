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Лилия ВАЙГИНА-ЕФРЕМОВА: «В смешанной эстафете наши - молодцы»

Известная биатлонистка - о выступлении сборной Украины на этапе Кубка мира в Контиолахти

  • 13.03.2017 16:48
  • 171 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Лилия Вайгина-Ефремова
© Sport.ua. Лилия Вайгина-Ефремова

В смешанной эстафете наша команда завоевала бронзовую медаль.

«Ира Варвинец прошла хорошо первый этап, и даже проигрыш в 15 секунд, на финише сумела отстоять. Оля Абрамова немного на лежке дала маху, а стойку собралась и отработала каждый выстрел. Сергей Семенов - хорошо ходом, и по технике, и свежесть была, и сработал на рубеже. Дима Пидручный не кинулся сразу в бой, берег силы, и финишный круг сработал на максимум – хорошо распределил силы. В стрельбе стоя, видимо, поспешил, или просто обратил внимание на соперников, которые стреляли сбоку, но выстоял, закрыл мишени. Молодцы – что еще сказать», - сказала Вайгина-Ефремова на проекте «Эксперты биатлона».

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 13.03.2017 17:07
    0
    Щось не пригадую досягнень цієі, як написано відомоі біатлоністки. Вона точно не з наших екс топів у цьому виді спорту.
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