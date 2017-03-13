Лилия ВАЙГИНА-ЕФРЕМОВА: «В смешанной эстафете наши - молодцы»

В смешанной эстафете наша команда завоевала бронзовую медаль.

«Ира Варвинец прошла хорошо первый этап, и даже проигрыш в 15 секунд, на финише сумела отстоять. Оля Абрамова немного на лежке дала маху, а стойку собралась и отработала каждый выстрел. Сергей Семенов - хорошо ходом, и по технике, и свежесть была, и сработал на рубеже. Дима Пидручный не кинулся сразу в бой, берег силы, и финишный круг сработал на максимум – хорошо распределил силы. В стрельбе стоя, видимо, поспешил, или просто обратил внимание на соперников, которые стреляли сбоку, но выстоял, закрыл мишени. Молодцы – что еще сказать», - сказала Вайгина-Ефремова на проекте «Эксперты биатлона».