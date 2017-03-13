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Мартен Фуркад выступит на последнем этапе Кубка мира

Лидер сборной Франции все же отправится в Осло

  • 13.03.2017 20:15
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Reuters
© Reuters

Лидер сборной Франции Мартен Фуркад вошел в состав команды на финальный этап Кубка мира.

Сообщалось, что победитель общего зачета текущего сезона завершил свои выступления в этом году, так как на днях у него родится ребенок и Мартен будет с семьей, но в официальной заявке имя Фуркада присутствует.

Напомним, финальный этап сезона состоится с 17 по 19 марта в Холменколлене.

Состав сборной Франции:

женщины: Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Селия Аймонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер, Энора Лятюйер, Жюли Симон;
мужчины - Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Фабьен Клод, Симон Дестье

Источник — Sport.ua

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