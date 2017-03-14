Бронзовая эстафета Контиолахти, прорыв Варвинец и провал остальных

Завершился очередной этап Кубка мира. Уже восьмой по счету. Сборная Украины привезла из Контиолахту «бронзу», завоеванную в смешанной эстафете.

Sport.ua подводит итог предпоследнего этапа Кубка мира текущего сезона.

Изначально, этот этап должен был пройти в российской Тюмени, но из-за допинговых скандалов Союз биатлонистов России «добровольно» отказался от проведения этапа. Выбор пал на Контиолахти.

Сборная Украины

Если б не медаль в смешанной эстафете, то выступление сборной Украины можно было бы назвать провальным. В личных гонках все украинские финише были за пределами двадцатки сильнейших, исключение – прорыв Варвинец в гонке преследования.

В мужском спринте, например, из пяти стартовавших украинцев только Дмитрию Пидручному удалось попасть в очковую зону, и то – 26-е место. В женском спринте украинки хоть и финишировали кучно, но в интервале 30-44 места.

В гонке преследования наши результаты несколько улучшились – Артем Прима сумел пробиться в зачетную зону, а Пидручный поднялся на 21-е место. Но и это, согласитесь, очень слабые результаты, как для команды, идущей на шестом месте в Кубке наций.

Что касается женщин, то в гонке преследования настоящий прорыв совершила Ирина Варвинец, поднявшись с 33-го места на седьмое! Четыре блестящих огневых рубежа и Ира финиширует всего в нескольких секундах от «цветов».

В обеих эстафетах Украина сохраняла шансы на медаль, но в одиночной эстафете Артем Прима рискнул на последнем огневом рубеже и прогадал – три запасных патрона отбросили Украину на седьмое место, хотя при чистой стрельбе можно было бы рассчитывать на медаль.

А вот в классическом миксте отличная гонка удалась четверке Варвинец, Абрамова, Семенов и Пидручный. Шесть запасных патронов на всех и «бронза» наша!

Весь мир

Главные лауреаты сезона Лаура Дальмайер и Мартен Фуркад продолжают собирать награды. Немка уже может принимать поздравления с победой в общем зачете Кубка мира, а также готовить полки под Малые хрустальные глобусы, как, в прочем, и Фуркад.

Фуркад добавил к своим победам Малые хрустальные глобусы в спринте и гонке преследования, а Лаура стала практически недосягаемой для соперниц в этих же дисциплинах, имея преимущество в каждом из рейтингов больше 30-ти очков.

Вновь порадовала своих поклонников Дарья Домрачева, ставшая третьей в спринте. А вот в гонке преследования «бронзу» удержать не удалось, Лиза Витоцци опередила белоруску на считанные секунды.

Отдельно стоит отметить провал Кайсы Макаряйнен, которая ужасно выступила на домашнем этапе. 49-е место в спринте и 31-е в гонке преследования. Поговаривают, что после первой гонки Кайса просто плакала, забившись в угол. Лидер сборной Финляндии расстроилась, что не смогла порадовать местных болельщиков.

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