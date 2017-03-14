Елена ПИДГРУШНАЯ: «В этом году я хотела быть в топ-10»

Українська біатлоністка Олена Підгрушна оцінила сезон, що минув.

- Олено, в чому причина вашого дострокового завершення сезону? Минулого року ми з вами спілкувались 26 березня. Цього року трохи раніше – на два тижні. Чому так сталося?

- Так сталось. Як раз буквально за кілька годин до старту спринту в Кореї я почала кашляти. І протягом цих 5 чи 7 днів, які ми там знаходились, в мене цей кашель не проходив. Я ще досі доліковую те, що недолікувала. І стало питання: варто їхати і продовжувати там лікуватися, чи краще їхати додому і одужувати, готуватися до наступного сезону. Тим більше, що, звичайно, форма втрачається, вже просто не було змісту мені продовжувати цей сезон. Краще зупинити і готуватись на наступний рік.

- Скажіть, будь ласка, як ви взагалі оціните цей сезон? Звісно, він виявився гіршим за попередній, але хочеться почути безпосередньо від вас особисту оцінку.

- Те, наскільки ми встигли на сьогодні проаналізувати всі виступи, він був не просто невдалим чи гіршим… Назвати його невдалим не виходить, тому що є медаль чемпіонату світу. Тому сезон вдалий. Але те, що особистих досягнень не було… Ми сходимося на тому, що весною я перенесла 3 операції - 3 повних наркозу за 1,5 місяці.

Думаю, зараз, якщо мене чують лікарі, вони просто за голову зхопляться і скажуть: «Хто ж тобі таке дурне порадив?». Але, знову ж таки, мені довелося це зробити, щоб цей рік був чистий, щоб ніяких проблем не виникало, і щоб я спокійно готувалася до олімпійського сезону. Тому минулого року ми ризикнули серйозно, пожертвували, можна сказати, цим сезоном. Але, благо, вдалося зробити основне те, що було заплановано на чемпіонаті світу. Зробили, крапку поставили, готуємося на наступний рік.

- Зізнайтеся, які особисті цілі ставили на цей сезон? Планували покращити топ-7?

- Звичайно! Цього року я хотіла бути в топ-10. Мені було це абсолютно під силу. Минулого року я повернулася, в мене абсолютно маленькі об’єми були після року паузи, і я думала, що, якщо при цій підготовці я змогла бути в топ-10, то що ж буде, коли в мене буде нормальна підготовка. Тобто ми готувались і сподівались, що будуть якісь феєричні результати. А коли прийшов сезон, нам з однієї сторони по морді дали, з другої… І ми такі сіли, думаємо: «Зрозуміло, щось ми трохи перемудрили…».