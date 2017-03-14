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ЧУ-2017. Лесюк и Дмитренко одержали победы в индивидуальных гонках

Состоялись две гонки среди юниоров в рамках национального первенства

  • 14.03.2017 14:55
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instagram.com. Валерия Дмитренко
© instagram.com. Валерия Дмитренко

Сегодня, в западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) проходят индивидуальные гонки в рамках юниорского чемпионата Украины по биатлону.

Индивидуальная. Юниоры

1. Тарас Лесюк (0+0+1+1) 39:49.3
2. Дмитрий Ивасенко (0+2+0+0) +54.7
3. Антон Дудченко (1+2+0+0) +1:00.3
4. Владислав Кошовец (0+0+0+1) +1:05.4
5. Кирилл Сергиенко (0+0+1+1) +3:52.5
6. Сергей Телень (1+2+0+2) +4:00.9

Индивидуальная. Юниорки

1. Валерия Дмитренко (0+1+0+1) 43:22.6
2. Марьяна Брыкайло (0+0+0+1) +2:30.8
3. Кристина Ковалева (2+1+1+0) +4:31.7
4. Анна Коваленко (1+1+1+3) +5:20.1
5. Анна Сытник (1+0+2+1) +5:26.4
6. Любовь Кипяченкова (0+2+2+3) +5:45.3

Источник — Федерация биатлона Украины

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