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ЧУ-2017. Результаты эстафет у юниоров

Команды черниговской и сумской области заняли призовые места в обоих гонках

  • 16.03.2017 18:41
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biathlon.com.ua. Виталий Труш
© biathlon.com.ua. Виталий Труш

Сьогодні в західному реабілітаційно-спортивному центрі (Сянки / Яворів) проходять естафетні гонки в рамках юніорського чемпіонату України з біатлону.

Естафета. Юніори

1. Тернопільска - 1 (2) 1:12:41.6
Андрій Підгрушний
Назарій Цебрінський
Руслан Бригадир
Віталій Труш

2. Чернігівська (1) +45.0
Сергій Телень
Дмитро Івасенко
Владислав Кошовець
Тарас Лесюк

3. Сумська (6) +5:25.4
Кирило Сергіенко
Євген Івченко
Віталій Демиденко
Антон Дудченко

Повні результати гонки тут (jpeg)

Естафета. Юніорки

1. Сумська - 1 (1) 50:51.2
Христина Ковальова
Олена Токар
Ганна Ситник

2. Чернігівська (3) +13.1
Валерія Дмитренко
Ганна Коваленко
Христина Дмитренко

3. Харьківська (4) +2:06.2
Оксана Коваленко
Ольга Бєгунова
Любов Кіпяченкова

Повні результати гонки тут (jpeg)

Источник — Федерация биатлона Украины

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