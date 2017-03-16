ЧУ-2017. Результаты эстафет у юниоров

Сьогодні в західному реабілітаційно-спортивному центрі (Сянки / Яворів) проходять естафетні гонки в рамках юніорського чемпіонату України з біатлону.
Естафета. Юніори
1. Тернопільска - 1 (2) 1:12:41.6
Андрій Підгрушний
Назарій Цебрінський
Руслан Бригадир
Віталій Труш
2. Чернігівська (1) +45.0
Сергій Телень
Дмитро Івасенко
Владислав Кошовець
Тарас Лесюк
3. Сумська (6) +5:25.4
Кирило Сергіенко
Євген Івченко
Віталій Демиденко
Антон Дудченко
Повні результати гонки тут (jpeg)
Естафета. Юніорки
1. Сумська - 1 (1) 50:51.2
Христина Ковальова
Олена Токар
Ганна Ситник
2. Чернігівська (3) +13.1
Валерія Дмитренко
Ганна Коваленко
Христина Дмитренко
3. Харьківська (4) +2:06.2
Оксана Коваленко
Ольга Бєгунова
Любов Кіпяченкова
Повні результати гонки тут (jpeg)
Источник — Федерация биатлона Украины
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