Холменколлен 2017. Стартовые составы спринтерских гонок

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Шевченко назвал расширенный состав на матч против Хорватии 21:10 — solova63 "А бубновых кто сбивать будет"? Зузуля? Или Яремчук с бесединым? 21:08 — solova63 мля, воротников маловато! Боюсь, как бы че не вышло! Надо бы еще хоть парочку пригласить!