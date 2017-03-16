Холменколлен 2017. Стартовые составы спринтерских гонок

Завтра, 17 марта, в норвежском Холменколлене пройдут две спринтерские гонки в рамках заключительного этапа кубка мира.
Спринт. Женщины (15:00)
25. Юлия Джима
31. Ирина Варвинец
47. Анастасия Меркушина
62. Ольга Абрамова
98. Надежда Белкина
Спринт. Мужчины (17:30)
8. Сергей Семенов
10. Дмитрий Пидручный
39. Артем Прима
68. Владимир Семаков
93. Александр Жирный
Источник — Федерация биатлона Украины
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